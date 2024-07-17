Медалисты и победители олимпиад: в Самарском университете рассказали об уровне подготовки абитуриентов

Приемная кампания в Самарском университете имени Королёва — в самом разгаре. На текущий момент заявления на бакалавриат поступили от 7 тысяч абитуриентов, в магистратуру — более чем от 550 кандидатов. Всего же в новом учебном году будущим студентам вуза доступны 3367 бюджетных мест. Из них 2540 мест предусмотрены на бакалавриат и специалитет, 827 — на магистратуру. Прием заявлений ведется на 211 образовательных программ.

Михаил Никулин с отличием окончил Самарский региональный центр для одаренных детей. Он — призер всероссийской и региональной олимпиад по математике и информатике, в том числе межрегиональной олимпиады школьников им. И. Я. Верченко по криптографии и математике. ЕГЭ Михаил тоже сдал успешно: русский язык на 94 балла, математику на 97 баллов, информатику на 95 баллов.

"Я подал документы в Самарский университет им. Королёва, потому что это передовой вуз региона, здесь есть лучший факультет по информационным технологиям. Я знаю, что здесь дают хорошее образование, и еще для меня важно, что университет находится близко к моему дому. Я подал заявление на направление "прикладная математика и информатика" и по окончании вуза хотел бы работать в сфере IT", — рассказал абитуриент.

Валерия Степанова окончила школу № 8 Отрадного Самарской области с золотой медалью. Историю и литературу Валерия по итогам ЕГЭ сдала на 100 баллов.

"В школе меня привлекали гуманитарные предметы: литература, история, обществознание. Я подала документы в Самарский национальный исследовательский университет им. Королёва, поскольку это один из лучших университетов в стране, и он находится близко к моему родному городу. Я рассматриваю сразу четыре направления подготовки: юриспруденцию, историю, международные отношения и филологию", — говорит Валерия. После окончания вуза девушка планирует преподавать или заниматься наукой: в зависимости от выбранного направления подготовки.

Матвей Рябов с золотой медалью окончил Самарский международный аэрокосмический лицей. Его самыми любимыми предметами были математика и физика, а также информатика и физкультура: в лицее, который находится на улице Лукачева, в кампусе Самарского университета, хорошая инфраструктура для занятий спортом.

Матвей сдал ЕГЭ по физике на 100 баллов и ЕГЭ по математике на 98 баллов. Также он занял призовые места в многопрофильной инженерной олимпиаде "Звезда" Самарского университета имени Королёва и отраслевой олимпиаде "Газпрома" для школьников, что дает дополнительные баллы для поступления в университет.

"Самарский университет им. Королёва — замечательный, один из лучших в России, здесь хорошие кафедры и образовательные программы. Поэтому я подал заявления на два направления подготовки: "информатика и вычислительная техника" и "прикладная математика и информатика", — рассказал Матвей.

Абитуриентов, которые хотят поступить в Самарский университет, ждут в манеже вуза в Самаре на улице Врубеля, 29 г, с 10:00 до 16:00 по будним дням, в субботу с 10:00 до 14:00. Здесь сотрудники приемной комиссии, специалисты институтов и факультетов университета помогут окончательно определиться с выбором и разработать пошаговый план поступления.

Подробнее об образовательных программах, цифрах и нюансах поступления можно узнать по ссылке priemsamara.ru. Также все вопросы можно задать по телефону 8(800) 550-34-35.