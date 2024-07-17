Медалисты и победители олимпиад: в Самарском университете рассказали об уровне подготовки абитуриентов

Приемная кампания в Самарском университете имени Королёва — в самом разгаре. На текущий момент заявления на бакалавриат поступили от 7 тысяч абитуриентов, в магистратуру — более чем от 550 кандидатов. Всего же в новом учебном году будущим студентам вуза доступны 3367 бюджетных мест. Из них 2540 мест предусмотрены на бакалавриат и специалитет, 827 — на магистратуру. Прием заявлений ведется на 211 образовательных программ.
Михаил Никулин с отличием окончил Самарский региональный центр для одаренных детей. Он — призер всероссийской и региональной олимпиад по математике и информатике, в том числе межрегиональной олимпиады школьников им. И. Я. Верченко по криптографии и математике. ЕГЭ Михаил тоже сдал успешно: русский язык на 94 балла, математику на 97 баллов, информатику на 95 баллов.
"Я подал документы в Самарский университет им. Королёва, потому что это передовой вуз региона, здесь есть лучший факультет по информационным технологиям. Я знаю, что здесь дают хорошее образование, и еще для меня важно, что университет находится близко к моему дому. Я подал заявление на направление "прикладная математика и информатика" и по окончании вуза хотел бы работать в сфере IT", — рассказал абитуриент.
Валерия Степанова окончила школу № 8 Отрадного Самарской области с золотой медалью. Историю и литературу Валерия по итогам ЕГЭ сдала на 100 баллов.
"В школе меня привлекали гуманитарные предметы: литература, история, обществознание. Я подала документы в Самарский национальный исследовательский университет им. Королёва, поскольку это один из лучших университетов в стране, и он находится близко к моему родному городу. Я рассматриваю сразу четыре направления подготовки: юриспруденцию, историю, международные отношения и филологию", — говорит Валерия. После окончания вуза девушка планирует преподавать или заниматься наукой: в зависимости от выбранного направления подготовки.
Матвей Рябов с золотой медалью окончил Самарский международный аэрокосмический лицей. Его самыми любимыми предметами были математика и физика, а также информатика и физкультура: в лицее, который находится на улице Лукачева, в кампусе Самарского университета, хорошая инфраструктура для занятий спортом.
Матвей сдал ЕГЭ по физике на 100 баллов и ЕГЭ по математике на 98 баллов. Также он занял призовые места в многопрофильной инженерной олимпиаде "Звезда" Самарского университета имени Королёва и отраслевой олимпиаде "Газпрома" для школьников, что дает дополнительные баллы для поступления в университет.
"Самарский университет им. Королёва — замечательный, один из лучших в России, здесь хорошие кафедры и образовательные программы. Поэтому я подал заявления на два направления подготовки: "информатика и вычислительная техника" и "прикладная математика и информатика", — рассказал Матвей.
Абитуриентов, которые хотят поступить в Самарский университет, ждут в манеже вуза в Самаре на улице Врубеля, 29 г, с 10:00 до 16:00 по будним дням, в субботу с 10:00 до 14:00. Здесь сотрудники приемной комиссии, специалисты институтов и факультетов университета помогут окончательно определиться с выбором и разработать пошаговый план поступления.
Подробнее об образовательных программах, цифрах и нюансах поступления можно узнать по ссылке priemsamara.ru. Также все вопросы можно задать по телефону 8(800) 550-34-35.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.