"Единая Россия" подвела промежуточные итоги президентских программ капремонта и строительства образовательных учреждений

Ход работ по программам капремонта и строительства образовательных учреждений, готовность школ и детсадов к началу нового учебного года обсудили на федеральном штабе "Единой России" и Минпросвещения, который провели врио секретаря генсовета Владимир Якушев и министр Сергей Кравцов.

Владимир Якушев сообщил, что на сегодня построены 1236 новых школ и 1680 детсадов. В 2024 г. запланирован ввод 364 новых школ на 300 тыс. мест.

По программе капремонта отремонтировали 4122 школы. За счет федеральных средств в 2024 г. запланирован ремонт 1057 школ. Из них 534 школы — с окончанием работ в 2025 году.

"По 1030 объектам контракты заключены, работы идут в графике. Среди регионов с большим количеством и высокой степенью готовности объектов — Ставропольский край, Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Нижегородская, Тульская, Новосибирская, Омская, Свердловская области, Кемеровская область — Кузбасс. Хочу поблагодарить всех за работу", — сказал врио секретаря генсовета партии.

Он отметил также, что активно программа реализуется в новых регионах.

"Несмотря на все сложности и то, что новые регионы первый год полноценно участвуют в программе, результаты очень хорошие", — подчеркнул Владимир Якушев.

Врио секретаря генсовета "Единой России" обратил внимание, что по 25 школам контракты пока не заключены. Долги по капремонту остались у четырех регионов. Это четыре школы в Курганской области, по одной школе — в Иркутской и Томской областях, Карачаево-Черкессии.

По строительству новых зданий школ риски есть в 56 субъектах РФ.

"Просил бы глав регионов лично подключиться к ситуации по этим объектам и в постоянном режиме держать вопрос на контроле. С 22 июля по 18 августа мы проведем всероссийский мониторинг завершения капитального ремонта и оснащения школ, которые запланированы к сдаче к началу учебного года. Прошу координаторов партийного проекта "Новая школа" в регионах, ответственных депутатов в постоянном режиме заниматься этим вопросом, чтобы в сентябре у всех детей был полноценный праздник", — сказал Владимир Якушев.

За каждым объектом капремонта школ закреплены депутаты от "Единой России" всех уровней, сенаторы. Они несут персональную ответственность за качество и сроки выполнения работ. Сергей Кравцов отметил, что такая система контроля доказала свою эффективность и может быть использована при реализации новых национальных проектов.

"У нас в высокой степени готовности нацпроекты "Молодежь и дети" и "Семья". Опыт и реализацию программ капремонта школ и строительства новых образовательных учреждений в таком темпе предлагаю продолжить", — сказал министр.

Он также отметил, что Минпросвещения начало отбор заявок на следующий цикл капремонта школ, детсадов и колледжей и будет учитывать результаты реализации президентской программы. Если работы по объектам не завершены, то для таких регионов введут штрафные санкции.

"Объем распределенных субсидий регионам будет уменьшаться. При этом все объекты должны быть построены, но за счет региональных средств", — подчеркнул Сергей Кравцов.

"В 2024 г. в Самарском регионе в рамках партпроекта "Новая школа" запланировано строительство четырех образовательных учреждений. В Самаре — школа на 675 мест, на 475 мест будет построена школа в микрорайоне Крутые Ключи, еще запланировано строительство школы в Сызрани на 1500 мест и в Тольятти — на 1200 мест. Кроме того, от муниципалитетов Самарской области в Министерство Просвещения РФ подано 115 заявок на капремонт школ, 33 из них одобрены и приняты в работу на ближайшие три года.

С начала года "партийные десанты" уже проверили ход реализации программы капремонта на 16 объектах сферы образования в регионе: контролировали сроки модернизации объектов, качество работ, безопасность материалов. Депутаты обращали пристальное внимание на организацию медпомощи и качество горячего питания школьников в действующих учебных учреждениях", — отметила координатор партийного проекта "Новая школа" в Самарской области, председатель комитета по образованию и науке Самарской губернской думы Светлана Ильина.

Кроме того, на федеральном штабе "Единой России" и Минпросвещения стартовала традиционная партийная акция "Собери ребенка в школу". "Единая Россия" оказывает адресную помощь детям из многодетных, малообеспеченных и из семей других льготных категорий в подготовке к началу учебного года. В 2023 г. такую помощь получили почти 220 тыс. детей по всей стране. При этом более 60 тыс. — это дети из Донбасса и Новороссии", — напомнил Владимир Якушев.

Он поручил в этом году также уделить особое внимание семьям в новых регионах и семьям участников СВО.

Пункты сбора школьных рюкзаков партия организует на базе приемных председателя "Единой России" и в штабах общественной поддержки.

"Единая Россия" реализует программу капремонта школ вместе с Минпросвещения, она входит в народную программу. Партия обеспечила выделение средств федерального бюджета на ее реализацию. В послании Федеральному Собранию президент поручил продлить программу капремонта школ до 2030 г., а также расширить ее на детские сады, колледжи, общежития вузов.