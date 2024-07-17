С выгодой по пути: Tele2 делает автопутешествия своих абонентов комфортнее

Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с партнерами запустил выгодные предложения для абонентов, которые предпочитают путешествовать на автомобиле. Клиенты оператора получат скидки на топливо, покупку транспондера, бронирование отелей, экскурсии и подарки в сети кафе.
По данным туристической платформы big data Tele2 62% клиентов оператора в 2024 году выбирают автомобильные путешествия.
На этот раз компания совместно с партнерами подготовила акцию для автолюбителей к сезону отпусков. Предложение включает скидку на топливо 5 руб. с каждого литра в сервисе "Яндекс.Заправки", скидку 15% на покупку транспондера T-pass "Автодор" для проезда по платным дорогам, скидку 10% на бронирование отелей в сервисе "OneTwoTrip", скидку 10% на экскурсии в сервисе "Спутник", а также четыре пончика в подарок в федеральной сети кафе "Помпончик". Предложение доступно абонентам Tele2 с 8 июля по 8 сентября 2024 года.
Tele2 регулярно улучшает условия для автомобильных путешествий абонентов и запускает новые предложения. Клиенты оператора и ранее могли получить скидку на топливо. Теперь же ассортимент бонусов и подарков для автомобилистов значительно расширился. Tele2 всегда поддерживает образ жизни клиентов, поэтому непрерывно работает над релевантностью своих акций для разных сегментов аудитории бренда.
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