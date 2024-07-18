18 студентов со своими бизнес-проектами стали победителями федерального конкурса

Стали известны имена 2000 победителей пятой очереди конкурса "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Каждый из студентов-победителей из 73 регионов получит грант в размере 1 млн рублей на реализацию своего проекта.

В 2024 году конкурс вызвал рекордный интерес: на него поступило более 7,7 тысяч заявок, 164 из которых — от иностранных студентов российских вузов.

Отбор заявок проходил в несколько этапов, включая защиту идеи в онлайн-формате. В состав экспертного жюри вошли представители бизнес-сообщества, университетов и научных организаций, акселераторов и других операторов федерального проекта. Они оценивали технологичность, рыночные перспективы, конкурентоспособность и квалификацию проектов.

В Самарской области победителями федерального конкурса стали 39 студентов, 18 из них представляют Самарский университет имени Королева.

"Для нас это очень значимый результат, ведь одной из ключевых целей программы развития университета является его трансформация в цифровой предпринимательский университет. И мы пришли к этому результату не случайно. В университете созданы все условия для развития предпринимательских компетенций. Во-первых, многие студенты — участники конкурса — прошли обучение в рамках индивидуальных образовательных траекторий, благодаря которому смогли подготовить свой бизнес-проект. Во-вторых, большую консультационную и экспертную помощь ребятам оказали сотрудники Стартап-центра университета, директора институтов, заведующие кафедрами. Они помогли студентам оформить их идеи. Также отмечу, что многие победители конкурса в 2024 году защищали свою выпускную квалификационную работу в виде стартап-проекта", — рассказал ректор вуза Владимир Богатырев.

В целом наибольшее число поддержанных по итогам конкурса "Студенческий стартап" бизнес-проектов по России ориентированы на цифровые технологии (692), креативные индустрии (375) и создание новых приборов (264). В области медицинских, химических и биотехнологий, а также ресурсосбережения планируются к реализации в совокупности 669 проектов.