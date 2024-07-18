Анастасия Силина из Самары вошла в число лучших экскурсоводов России

Анастасия Силина, самарский экскурсовод, признана лучшим сотрудником гостевого центра и экскурсоводом Международной выставки-форума "Россия" в номинации "Больше, чем народный" программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие".

"Выставка "Россия" — без преувеличения самое масштабное событие, которое случилось в жизни нашей страны за последнее время. Для меня стало большой честью войти в число лучших экскурсоводов в номинации "Больше, чем народный" и считаю, что это самая искренняя благодарность гостей выставки в мой адрес. Значит, я смогла не просто провести их по экспозиции, а действительно влюбить, восхитить, удивить теми достижениями нашей страны и наших регионов, которые были представлены на выставке.

История, промышленность, туризм, природные богатства, экономика, технологии — в нашей стране создается очень много крутых вещей, о которых зачастую мы просто не знаем, а знать об этом необходимо. Гордость за страну, за свой регион — рождают искреннюю любовь. Не скрою, о нашем регионе рассказывала с особым трепетом. Мы, жители региона, нередко воспринимаем многие вещи как данность, обыденность, а между тем, жители других регионов удивлялись, когда узнавали, что Куйбышев был запасной столицей в годы ВОВ, и что Юрий Алексеевич Гагарин после своего своего исторического полета отдыхал, проходил реабилитацию именно в Куйбышеве. Даже Ладья, огромный парус на нашем стенде и ракеты вызывали вопросы: "Почему парус, откуда ракеты?" Многие не знали, что именно Самарская область является крупнейшим производителем ракет-носителей и двигателей для них, оборудования для космодромов и космических аппаратов, за что и получила статус "космической столицы России". Не знали и про то, что в Самаре — одна из самых протяженных и красивых волжских набережных. Узнав новые факты о регионах России, люди по-новому выстроили свои отпускные маршруты. Уже несколько семей приехали в Самарскую область после посещения выставки "Россия", приезжают на неделю, чтобы насладиться нашим регионом. Буквально вчера я проводила экскурсию для семьи из Москвы по Самаре, сегодня они идут в нашу Третьяковку, а завтра едут в Ширяево. На мой взгляд, именно таким и должен быть итог такого масштабного проекта, как выставка "Россия". Уверена, что одноименный национальный центр, который продолжит миссию выставки, будет пользоваться не меньшим успехом. А выставка "Самара", которая запланирована в нашем регионе в сентябре, станет обязательным пунктом к посещению не только для жителей региона, но и для наших гостей. Лично мне было бы интересно присоединиться к проекту уже на территории региона", — рассказывает Анастасия Силина.