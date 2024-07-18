Благодаря эксперту ТГУ оправдан невиновный человек

Экспертиза, проведённая преподавателем Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) Дианой Третьяковой, официальным членом Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС), поставила точку в судебном разбирательстве и помогла оправдать гражданина А.
В ноябре 2022 суд признал его виновным в даче взятке полицейскому и приговорили к двум годам колонии.
При повторном рассмотрении уголовного дела адвокат на судебном заседании заявил ходатайство о назначении и проведении лингвистической экспертизы видеозаписи передачи денег. Обращаясь к лингвистической экспертизе, суд заметил, что в речи гражданина А. присутствуют признаки заученности или чтения с листа, то есть чтения заранее подготовленного текста, а также речевого воздействия со стороны полицейского, подводившего в процессе диалога подсудимого к открытому согласию с информацией, которая может быть использована против него. При этом суд отметил: видеосъёмка носит постановочный характер с признаками речевой провокации в отношении гражданина А. для дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей в присутствии третьих лиц.
"В 2024 году гражданин А. был признан невиновным и получил право на реабилитацию. Основанием для этого стало заключение лингвистической экспертизы Дианы Третьяковой под руководством заведующего кафедрой русского языка, литературы и лингвокриминалистики ТГУ Ольги Паршиной. Было дано такое заключение, что в судебном заседании со стороны государственного обвинения не возникло ни одного вопроса. Так удалось оправдать человека, который был осуждён за преступление, которого не совершал", — рассказал адвокат филиала коллегии адвокатов Республики Татарстан Анас Мухаметзянов, который представлял в суде интересы гражданина А.
Итоги процесса освещала "Адвокатская газета РФ", которая отслеживает интересные, уникальные случаи в адвокатуре. Это дело было названо резонансным и прецедентным, потому что далеко не всегда удаётся доказать факт наличия провокации дачи взятки.
"С точки зрения экспертной практики это дело было далеко не рядовым, но сложным и интересным. Не экспертиза, конечно, решает, считать ли человека виновным, но в данном конкретном случае именно экспертиза позволила сдвинуть дело с мёртвой точки. Ведь в судах разных инстанций оно рассматривалось на протяжении почти трёх лет. Но благодаря настойчивости адвоката, который добился назначения лингвистической экспертизы, в итоге удалось доказать невиновность гражданина", — прокомментировала Диана Третьякова.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.