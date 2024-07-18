Благодаря эксперту ТГУ оправдан невиновный человек

Экспертиза, проведённая преподавателем Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) Дианой Третьяковой, официальным членом Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС), поставила точку в судебном разбирательстве и помогла оправдать гражданина А.

В ноябре 2022 суд признал его виновным в даче взятке полицейскому и приговорили к двум годам колонии.

При повторном рассмотрении уголовного дела адвокат на судебном заседании заявил ходатайство о назначении и проведении лингвистической экспертизы видеозаписи передачи денег. Обращаясь к лингвистической экспертизе, суд заметил, что в речи гражданина А. присутствуют признаки заученности или чтения с листа, то есть чтения заранее подготовленного текста, а также речевого воздействия со стороны полицейского, подводившего в процессе диалога подсудимого к открытому согласию с информацией, которая может быть использована против него. При этом суд отметил: видеосъёмка носит постановочный характер с признаками речевой провокации в отношении гражданина А. для дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей в присутствии третьих лиц.

"В 2024 году гражданин А. был признан невиновным и получил право на реабилитацию. Основанием для этого стало заключение лингвистической экспертизы Дианы Третьяковой под руководством заведующего кафедрой русского языка, литературы и лингвокриминалистики ТГУ Ольги Паршиной. Было дано такое заключение, что в судебном заседании со стороны государственного обвинения не возникло ни одного вопроса. Так удалось оправдать человека, который был осуждён за преступление, которого не совершал", — рассказал адвокат филиала коллегии адвокатов Республики Татарстан Анас Мухаметзянов, который представлял в суде интересы гражданина А.

Итоги процесса освещала "Адвокатская газета РФ", которая отслеживает интересные, уникальные случаи в адвокатуре. Это дело было названо резонансным и прецедентным, потому что далеко не всегда удаётся доказать факт наличия провокации дачи взятки.

"С точки зрения экспертной практики это дело было далеко не рядовым, но сложным и интересным. Не экспертиза, конечно, решает, считать ли человека виновным, но в данном конкретном случае именно экспертиза позволила сдвинуть дело с мёртвой точки. Ведь в судах разных инстанций оно рассматривалось на протяжении почти трёх лет. Но благодаря настойчивости адвоката, который добился назначения лингвистической экспертизы, в итоге удалось доказать невиновность гражданина", — прокомментировала Диана Третьякова.