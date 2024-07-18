Студент ТГУ защитил диплом из зоны СВО

Защиту выпускной квалификационной работы студент Росдистанта провел в условиях боевых действий. Благодаря своей настойчивости и поддержке со стороны администрации Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) теперь он дипломированный химик-технолог.
Несколько лет назад Юрий П. (имя изменено) поступил в ТГУ. Проходил обучение полностью онлайн на платформе "Росдистант" по направлению "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии". Летом 2024 года он должен был защищать выпускную квалификационную работу (ВКР). И даже служба в Вооруженных Силах РФ по контракту не нарушила его планов. Юрий - разведчик, находится сейчас в зоне СВО. ВКР по химическим технологиям боец защищал практически сразу после возвращения из разведки.
"Студенту предлагали воспользоваться отсрочкой, уйти в академический отпуск. Но он настоял, что будет продолжать обучение и сможет в срок защитить диплом. И действительно успел подготовить ВКР и защитил ее на "хорошо". Конечно, учитывая обстоятельства, администрация университета и института химии и энергетики ТГУ, предоставила все условия, чтобы взаимодействие студента и преподавателей проходило оперативно, а защита ВКР состоялась в максимально удобное для обучающегося время", - рассказал проректор по внешним связям ТГУ Дмитрий Микель.
Проректор по учебной работе ТГУ Эльмира Бабошина отметила, что студент очень переживал, но справился и подтвердил квалификацию.
Создание системы высшего образования онлайн, продвигаемой под брендом "Росдистант", инициировано в 2015 году ректором ТГУ Михаилом Кришталом. Она решала задачу предоставления качественного высшего образования людям, которые хотят и способны его получить, но по каким-то причинам не могут сделать это традиционным образом. В 2023 году проект по созданию системы высшего образования онлайн "Росдистант" был удостоен премии правительства Российской Федерации в области образования.
С 2015 года число студентов ТГУ удвоилось. Сегодня в вузе учится около 22 тысяч человек со всех регионов России (в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга. Московской области) и 24 стран мира. При этом онлайн-студенты обучаются на 100% по индивидуальным образовательным траекториям.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.