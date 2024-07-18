Студент ТГУ защитил диплом из зоны СВО

Защиту выпускной квалификационной работы студент Росдистанта провел в условиях боевых действий. Благодаря своей настойчивости и поддержке со стороны администрации Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) теперь он дипломированный химик-технолог.

Несколько лет назад Юрий П. (имя изменено) поступил в ТГУ. Проходил обучение полностью онлайн на платформе "Росдистант" по направлению "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии". Летом 2024 года он должен был защищать выпускную квалификационную работу (ВКР). И даже служба в Вооруженных Силах РФ по контракту не нарушила его планов. Юрий - разведчик, находится сейчас в зоне СВО. ВКР по химическим технологиям боец защищал практически сразу после возвращения из разведки.

"Студенту предлагали воспользоваться отсрочкой, уйти в академический отпуск. Но он настоял, что будет продолжать обучение и сможет в срок защитить диплом. И действительно успел подготовить ВКР и защитил ее на "хорошо". Конечно, учитывая обстоятельства, администрация университета и института химии и энергетики ТГУ, предоставила все условия, чтобы взаимодействие студента и преподавателей проходило оперативно, а защита ВКР состоялась в максимально удобное для обучающегося время", - рассказал проректор по внешним связям ТГУ Дмитрий Микель.

Проректор по учебной работе ТГУ Эльмира Бабошина отметила, что студент очень переживал, но справился и подтвердил квалификацию.

Создание системы высшего образования онлайн, продвигаемой под брендом "Росдистант", инициировано в 2015 году ректором ТГУ Михаилом Кришталом. Она решала задачу предоставления качественного высшего образования людям, которые хотят и способны его получить, но по каким-то причинам не могут сделать это традиционным образом. В 2023 году проект по созданию системы высшего образования онлайн "Росдистант" был удостоен премии правительства Российской Федерации в области образования.

С 2015 года число студентов ТГУ удвоилось. Сегодня в вузе учится около 22 тысяч человек со всех регионов России (в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга. Московской области) и 24 стран мира. При этом онлайн-студенты обучаются на 100% по индивидуальным образовательным траекториям.