"ВолгаФест 2024" пройдет с 26 августа по 1 сентября

Стали известны даты и место проведения фестиваля набережных "ВолгаФест". В 2024 г. он пройдет с 26 августа по 1 сентября на старой набережной.

"Ждали? Соскучились? А уж мы-то как! Романтичный, яркий и творческий фестиваль возвращается. И пройдет он уже в привычном месте — на роскошном пляже старой набережной (Красноармейский спуск). Волга, ветер, магические закаты, музыка, плывущая над волнами… Это магия. Та самая, которая и сотворила наш фестиваль", — говорят организаторы.

Тема фестиваля 2024 — Другие берега. Это истории, которые несет в себе древняя Волга, это воздух странствий и открытий, встречи через сотни лье и влюбленности, которые не украдет ветер. Другие берега — это не только дальние земли, но и собственные края, увиденные свежим взглядом.

Самарские музеи и галереи объединятся в площадку — Мобиль. Меняющийся и ежедневно растущий, арт-квартал превратится в место для выставок, лекций, творческих занятий — прямо на пляже.

Ключевыми участниками фестиваля станут гости с других берегов — это и соседи по Волге, и гости с других рек, Оки и Угры. В специальной программе резиденций участники заселят городок из морских контейнеров и заполнят его искусством и историями о своих городах, реках и героях.

В деловом клубе обсудят развитие города, в том числе стрелки рек Волги и Самарки.

Кроме того, отдельная часть программы фестиваля впервые состоится на острове Поджабный. Речной кораблик, переправляющий жителей из города за Волгу, станет сценой для аудиоспектакля о влюбленном омике. На самом острове можно будет отправиться в экспедицию со специальными гидами и открыть для себя мифы "острова черепах", аутентичное искусство заречных и другие секреты Прорана.