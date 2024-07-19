ВСК: самая напряженная дорожная обстановка сложилась В Москве, на Кубани и в Сибири

По итогам первого полугодия 2024 года в России на 3% увеличилась аварийность на дорогах — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Причем с начала года продолжила расти доля мужчин-виновников ДТП (на 10 п. п. по сравнению с прошлым годом). Самые опасные водители — автомобилисты в возрасте 30-39 лет.

По данным Страхового Дома ВСК, число ДТП на российских дорогах увеличилось на 3%. Пик аварийности с начала года пришелся на январь — четверть всех происшествий. Традиционно самые опасные водители — мужчины, по их вине произошло 84% дорожных аварий (для сравнения — за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 74%).

В топ-10 наиболее аварийных регионов в 2024 году вошли:

Москва и Московская область (18%) Краснодарский край (7%) Новосибирская область (3,5%) Челябинская область (3,4%) Башкортостан и Татарстан (по 3%) Самарская область (2,9%) Ростовская область (2,8%) Приморский край (2,6%) Нижегородская область (2,4%) Санкт-Петербург (2,2%)

Чаще всего участниками ДТП становились обладатели автомобилей ВАЗ (22%), Hyundai (8%), Kia (7%), Nissan (4,7%), Renault (6%), Toyota (10%), Volkswagen (4%). Практически все из них в целом стали реже попадать в дорожные аварии в сравнении с 2023 годом. Также на 53% снизилась аварийность в сегменте премиальных авто.

Китайские бренды, несмотря на низкую долю в общей структуре аварийности, напротив, все чаще становятся участниками ДТП — на 53% в сравнении с 2023 годом. Так, число ДТП с участием OMODA и FAW выросло в 9 раз, Exeed — в 5 раз, Changan — в 3,3 раза, JAC — в 2,7 раз, Haval — 2,2 раза, Chery — в 1,6 раз, Geely — в 1,3 раза.

Самый опасный день недели — четверг, на него приходится 16% дорожных аварий.