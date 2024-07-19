Спас раненого командира: в Сызрани простились с сержантом Андреем Ризаевым

В пятницу, 19 июля, в Сызрани простились с сержантом Андреем Ризаевым, который погиб в ходе специальной военной операции. Отдать дань памяти и проститься с бойцом пришли его родные, друзья и сослуживцы.

Андрею было 35 лет. На СВО он ушел добровольцем в июле 2022 года. Сызранец служил в артиллерийских войсках.

Весной 2023 г. он спас от смерти своего раненого командира, протащив его пять километров по минному полю. Осенью 2023 г. Андрей сам был тяжело ранен во время обстрела, проходил реабилитацию в подмосковном госпитале имени Вишневского. После он снова вернулся на передовую.

Военнослужащий погиб 12 июля при выполнении боевого задания.

"В нашей памяти он навсегда останется смелым, сильным, волевым человеком, настоящим героем!", — говорят близкие погибшего бойца.

В юности Андрей Ризаев проходил срочную службу в ВДВ, служил в Пскове, участвовал в параде Победы в Белоруссии, был удостоен награды за укрепление боевого содружества.

Всего у Андрея восемь воинских наград, среди которых медали Суворова, Жукова, за службу в артиллерийской разведке и другие. Посмертно он награжден Орденом Мужества.

Похоронили бойца на аллее славы кладбища "Батрацкая гора" с воинскими почестями.

Редакция приносит соболезнования родным и близким Андрея Ризаева.