Ярмарки для ремесленников и новый туристический проект — глава региона провел прием предпринимателей

В пятницу, 19 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев по традиции провел прием предпринимателей, встреча состоялась в Самаре на площадке центра "Мой бизнес".
К главе региона обратился учредитель ООО "Энергобетон" Максим Смолькин. Он рассказал, что новый завод "Энергобетон" по производству железобетонных изделий построен и запущен в эксплуатацию в индустриальном парке ТОР "Чапаевск". На производстве трудится порядка 70 сотрудников, завод выпускает в том числе железобетонные опоры различных типов. Сейчас уже планируют увеличить производственную мощность, для этого предприятию нужно закупить специальное оборудование — формы.
По словам Максима Смолькина, благодаря поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и регионального Фонда развития промышленности заводу одобрен льготный кредит на 40 млн рублей на закупку этих форм.
Также, по словам предпринимателя, после того как завод запустили в эксплуатацию, рядом с ним за счет собственных средств построили храм им. Благоверного князя А. Невского. На встрече с главой региона обсудили вопрос о поддержке в благоустройстве прилегающей к храму территории — в этом окажет содействие администрация городского округа Чапаевск. Речь идет об асфальтировании площадки перед храмом и пешеходной дорожки вокруг него.
Еще один инвестиционный проект, который планирует реализовать Максим Смолькин, это строительство в Самаре туристического кластера 3 в 1: музея ретроавтомобилей, ретроотеля и ретрокафе. Для этого нужен подходящий земельный участок. В ходе встречи рассматривался один из участков в центре города. Вячеслав Федорищев предложил предпринимателю выйти на место вместе с проектировщиками и оценить возможные строительные решения. Также глава региона поручил главе Самары Елене Лапушкиной подобрать альтернативные варианты участков для этого проекта.
Также на приеме к руководителю области от лица коллектива ремесленников обратились самазанятые Наталья Павлова и Татьяна Муминова из Тольятти. Татьяна Муминова вместе с сестрой с помощью двух грантов организовала столярную мастерскую. Наталья Павлова вместе с мужем занимается изготовлением изделий из текстиля и даже получила региональный знак "Сделано в Самарской области".
"Для меня это большая честь — мы можем его ставить на свою продукцию, это очень приятно и ответственно", — отметила она. Женщины обратили внимание главы региона на то, что мест, где мастерам декоративно-прикладного творчества можно было бы продвигать и продавать свою продукцию, очень мало. По их словам, это можно было бы делать на фестивалях и праздниках, но там есть определенные ограничения по торговым площадкам. Кроме того, как отметила Наталья Павлова, мастера-ремесленники могли бы изготавливать и продавать локальные сувениры с символикой конкретного туристического объекта в области.
По результатам обсуждения Вячеслав Федорищев принял решение о запуске проекта ярмарки, где производители сувенирной и творческой продукции могли бы регулярно ее продавать. В течение месяца по поручению руководителя области вопрос проработают совместно с администрацией города, областными министерством промышленности и торговли и министерством экономического развития и инвестиций. Запустить пилотную ярмарку планируется сначала на площадке парка в честь 50-летия АвтоВАЗа в Тольятти. Аналогичные точки продаж продумают для Самары и Сызрани.
Вячеслав Федорищев подчеркнул: при этом важно, чтобы была прозрачная и понятная для самозанятых предпринимателей система отбора и ротации участия в этих ярмарках. Кроме того, врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрию Богданову глава региона поручил нарастить обучающую работу с предпринимателями. Для ремесленников, самозанятых, обладателей знака "Сделано в Самарской области" — проводить семинары по работе с различными маркетплейсами, чтобы они могли продавать свою продукцию не только локально.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...