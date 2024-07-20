16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев подписал соглашение о сотрудничестве региона с университетом "СТАНКИН" По инициативе Вячеслава Федорищева грантовый фонд на форуме Движения Первых "iВолга" увеличат на 10 млн рублей В Тольятти ведут онлайн-систему мониторинга за подготовкой города к отопительному сезону Ярмарки для ремесленников и новый туристический проект — глава региона провел прием предпринимателей Вячеслав Федорищев поручил усилить контроль в сфере строительства

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев отметил заслуги АвтоВАЗа

ТОЛЬЯТТИ. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 20 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в Дне открытых дверей АО "АвтоВАЗ".

Фото: Юлия Рубцова (информационное агентство СОВА sovainfo.ru)

История автогиганта началась в 1966 г., когда было принято решение о строительстве в Тольятти завода по ежегодному выпуску 600 тыс. легковых автомобилей. Его запустили в рекордно короткие сроки. Это ознаменовало начало новой эры для автомобильной промышленности. Сегодня крупнейшее машиностроительное предприятие Самарской области отмечает свое 58-летие.

"АвтоВАЗ — предприятие, которое определило 58 лет судьбу отечественной автомобильной промышленности и судьбу машиностроения, показывает из года в год самые лучшие результаты. Мы любим продукцию, мы сами ездим на машинах АвтоВАЗа. Сегодня можно с уверенностью констатировать, что предприятие, как и десятилетия назад, показывает лучшую практику во многих направлениях. Предприятие для города является центром развития, центром притяжения", — подчеркнул Вячеслав Федорищев, обращаясь к заводчанам и всем жителям Автограда.

Глава региона отметил, что благодаря автогиганту многие знаковые объекты города становятся лучше.
Сегодня АвтоВАЗ продолжает развиваться, внедрять новые технологии и адаптироваться к меняющимся условиям рынка, оставаясь одним из системообразующих предприятий российского автопрома.
Вячеслав Федорищев поблагодарил команду предприятия, его руководителей, конструкторов и инженеров за вклад в работу и постоянное развитие завода.

На встрече с ветеранами АвтоВАЗа глава региона подчеркнул, что в разные времена каждый, кто работал на заводе, помогал стране и региону пройти сложные этапы.

"Можно сейчас уверенно сказать, что сложные времена пройдены. Предприятие устойчивое и делает замечательную продукцию. Коллектив сильный, а люди, которые отдали столько своего личного терпения, внимания, опыта, знаний — сформировали этот коллектив, который сейчас продолжает предприятие вести вперед", — акцентировал Вячеслав Федорищев.

По словам президента АО "АвтоВАЗ" Максима Соколова, последние два года стали судьбоносными для всей команды крупнейшего машиностроительного предприятия Самарской области: "Только оглядываясь назад, понимаешь, как непросто, какой героический подвиг каждый из вас совершал на рабочем месте для того, чтобы подойти к этому событию более крепкими, профессиональными, опытными, сплоченными и дружными".

Как рассказал глава предприятия, два года назад, вопреки прогнозам, АвтоВАЗ буквально после двух месяцев простоя возобновил производство серийных автомобилей. В марте 2023 г. завод выпустил новую Lada Vesta, в мае 2024 г. возобновили выпуск автомобилей Lada Largus в Ижевске, а в июне на полях ПМЭФ состоялась премьера абсолютно нового автомобиля Lada Iskra. Уже осенью завод представит еще один современный автомобиль — Lada Aura.

В таких достижениях он отметил заслуги каждого сотрудника, ветерана, которые "заложили фундамент, заложили прочную основу для развития АвтоВАЗа на много десятилетий вперед".

Отличившимся специалистам отрасли вручили награды — почетные грамоты и благодарности губернатора Самарской области. Обладателями Почетного звания "Заслуженный работник промышленности Самарской области" стали Александр Комаров — старший мастер производства алюминиевого литья и кузнечных поковок, Евгений Шмелев — первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию.

Почетного знака губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской" удостоен вице-президент по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко, Почетного знака Трудовой Славы — наладчик оборудования в автомобилестроении производства шасси Владислав Колосицын, Почетного знака губернатора Самарской области "За заслуги в наставничестве" — начальник бюро отдела технологии корпусных деталей службы главного технолога Андрей Сараев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4