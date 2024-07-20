Вячеслав Федорищев отметил заслуги АвтоВАЗа

В субботу, 20 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в Дне открытых дверей АО "АвтоВАЗ".

История автогиганта началась в 1966 г., когда было принято решение о строительстве в Тольятти завода по ежегодному выпуску 600 тыс. легковых автомобилей. Его запустили в рекордно короткие сроки. Это ознаменовало начало новой эры для автомобильной промышленности. Сегодня крупнейшее машиностроительное предприятие Самарской области отмечает свое 58-летие.

"АвтоВАЗ — предприятие, которое определило 58 лет судьбу отечественной автомобильной промышленности и судьбу машиностроения, показывает из года в год самые лучшие результаты. Мы любим продукцию, мы сами ездим на машинах АвтоВАЗа. Сегодня можно с уверенностью констатировать, что предприятие, как и десятилетия назад, показывает лучшую практику во многих направлениях. Предприятие для города является центром развития, центром притяжения", — подчеркнул Вячеслав Федорищев, обращаясь к заводчанам и всем жителям Автограда.

Глава региона отметил, что благодаря автогиганту многие знаковые объекты города становятся лучше.

Сегодня АвтоВАЗ продолжает развиваться, внедрять новые технологии и адаптироваться к меняющимся условиям рынка, оставаясь одним из системообразующих предприятий российского автопрома.

Вячеслав Федорищев поблагодарил команду предприятия, его руководителей, конструкторов и инженеров за вклад в работу и постоянное развитие завода.

На встрече с ветеранами АвтоВАЗа глава региона подчеркнул, что в разные времена каждый, кто работал на заводе, помогал стране и региону пройти сложные этапы.

"Можно сейчас уверенно сказать, что сложные времена пройдены. Предприятие устойчивое и делает замечательную продукцию. Коллектив сильный, а люди, которые отдали столько своего личного терпения, внимания, опыта, знаний — сформировали этот коллектив, который сейчас продолжает предприятие вести вперед", — акцентировал Вячеслав Федорищев.

По словам президента АО "АвтоВАЗ" Максима Соколова, последние два года стали судьбоносными для всей команды крупнейшего машиностроительного предприятия Самарской области: "Только оглядываясь назад, понимаешь, как непросто, какой героический подвиг каждый из вас совершал на рабочем месте для того, чтобы подойти к этому событию более крепкими, профессиональными, опытными, сплоченными и дружными".

Как рассказал глава предприятия, два года назад, вопреки прогнозам, АвтоВАЗ буквально после двух месяцев простоя возобновил производство серийных автомобилей. В марте 2023 г. завод выпустил новую Lada Vesta, в мае 2024 г. возобновили выпуск автомобилей Lada Largus в Ижевске, а в июне на полях ПМЭФ состоялась премьера абсолютно нового автомобиля Lada Iskra. Уже осенью завод представит еще один современный автомобиль — Lada Aura.

В таких достижениях он отметил заслуги каждого сотрудника, ветерана, которые "заложили фундамент, заложили прочную основу для развития АвтоВАЗа на много десятилетий вперед".

Отличившимся специалистам отрасли вручили награды — почетные грамоты и благодарности губернатора Самарской области. Обладателями Почетного звания "Заслуженный работник промышленности Самарской области" стали Александр Комаров — старший мастер производства алюминиевого литья и кузнечных поковок, Евгений Шмелев — первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию.

Почетного знака губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской" удостоен вице-президент по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко, Почетного знака Трудовой Славы — наладчик оборудования в автомобилестроении производства шасси Владислав Колосицын, Почетного знака губернатора Самарской области "За заслуги в наставничестве" — начальник бюро отдела технологии корпусных деталей службы главного технолога Андрей Сараев.