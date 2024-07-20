Вячеслав Федорищев отметил заслуги АвтоВАЗа

В субботу, 20 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в Дне открытых дверей АО "АвтоВАЗ".
История автогиганта началась в 1966 г., когда было принято решение о строительстве в Тольятти завода по ежегодному выпуску 600 тыс. легковых автомобилей. Его запустили в рекордно короткие сроки. Это ознаменовало начало новой эры для автомобильной промышленности. Сегодня крупнейшее машиностроительное предприятие Самарской области отмечает свое 58-летие.
"АвтоВАЗ — предприятие, которое определило 58 лет судьбу отечественной автомобильной промышленности и судьбу машиностроения, показывает из года в год самые лучшие результаты. Мы любим продукцию, мы сами ездим на машинах АвтоВАЗа. Сегодня можно с уверенностью констатировать, что предприятие, как и десятилетия назад, показывает лучшую практику во многих направлениях. Предприятие для города является центром развития, центром притяжения", — подчеркнул Вячеслав Федорищев, обращаясь к заводчанам и всем жителям Автограда.
Глава региона отметил, что благодаря автогиганту многие знаковые объекты города становятся лучше.
Сегодня АвтоВАЗ продолжает развиваться, внедрять новые технологии и адаптироваться к меняющимся условиям рынка, оставаясь одним из системообразующих предприятий российского автопрома.
Вячеслав Федорищев поблагодарил команду предприятия, его руководителей, конструкторов и инженеров за вклад в работу и постоянное развитие завода.
На встрече с ветеранами АвтоВАЗа глава региона подчеркнул, что в разные времена каждый, кто работал на заводе, помогал стране и региону пройти сложные этапы.
"Можно сейчас уверенно сказать, что сложные времена пройдены. Предприятие устойчивое и делает замечательную продукцию. Коллектив сильный, а люди, которые отдали столько своего личного терпения, внимания, опыта, знаний — сформировали этот коллектив, который сейчас продолжает предприятие вести вперед", — акцентировал Вячеслав Федорищев.
По словам президента АО "АвтоВАЗ" Максима Соколова, последние два года стали судьбоносными для всей команды крупнейшего машиностроительного предприятия Самарской области: "Только оглядываясь назад, понимаешь, как непросто, какой героический подвиг каждый из вас совершал на рабочем месте для того, чтобы подойти к этому событию более крепкими, профессиональными, опытными, сплоченными и дружными".
Как рассказал глава предприятия, два года назад, вопреки прогнозам, АвтоВАЗ буквально после двух месяцев простоя возобновил производство серийных автомобилей. В марте 2023 г. завод выпустил новую Lada Vesta, в мае 2024 г. возобновили выпуск автомобилей Lada Largus в Ижевске, а в июне на полях ПМЭФ состоялась премьера абсолютно нового автомобиля Lada Iskra. Уже осенью завод представит еще один современный автомобиль — Lada Aura.
В таких достижениях он отметил заслуги каждого сотрудника, ветерана, которые "заложили фундамент, заложили прочную основу для развития АвтоВАЗа на много десятилетий вперед".
Отличившимся специалистам отрасли вручили награды — почетные грамоты и благодарности губернатора Самарской области. Обладателями Почетного звания "Заслуженный работник промышленности Самарской области" стали Александр Комаров — старший мастер производства алюминиевого литья и кузнечных поковок, Евгений Шмелев — первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию.
Почетного знака губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской" удостоен вице-президент по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко, Почетного знака Трудовой Славы — наладчик оборудования в автомобилестроении производства шасси Владислав Колосицын, Почетного знака губернатора Самарской области "За заслуги в наставничестве" — начальник бюро отдела технологии корпусных деталей службы главного технолога Андрей Сараев.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...