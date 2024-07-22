Минобороны России официально сообщило о подвиге самарского офицера

Министерство обороны РФ в сообщении о новых подвигах российских военнослужащих рассказало о майоре Евгении Лошкине из Самарской области, который возглавил операцию по эвакуации группы штурмовиков, оказавшихся в оперативном окружении.

"Мужественные и самоотверженные действия майора Лошкина из Самарской области позволили сохранить жизни российских военнослужащих и удержать захваченные позиции, значительно улучшив положение российских войск на передовой", - говорится в сообщении Минобороны РФ

Отмечается, что ВСУ, понеся значительные потери, задействовали резервные группы, которые атаковали подразделение майора Лошкина. Продолжая эвакуацию, военнослужащий организовал оборону и успешно вел бой с противником. Получив ранение, офицер оказал себе первую помощь и продолжил руководить боем.

В результате российские штурмовики были эвакуированы в безопасное место.