Минобороны России официально сообщило о подвиге самарского офицера

Министерство обороны РФ в сообщении о новых подвигах российских военнослужащих рассказало о майоре Евгении Лошкине из Самарской области, который возглавил операцию по эвакуации группы штурмовиков, оказавшихся в оперативном окружении.
"Мужественные и самоотверженные действия майора Лошкина из Самарской области позволили сохранить жизни российских военнослужащих и удержать захваченные позиции, значительно улучшив положение российских войск на передовой", - говорится в сообщении Минобороны РФ
Отмечается, что ВСУ, понеся значительные потери, задействовали резервные группы, которые атаковали подразделение майора Лошкина. Продолжая эвакуацию, военнослужащий организовал оборону и успешно вел бой с противником. Получив ранение, офицер оказал себе первую помощь и продолжил руководить боем.
В результате российские штурмовики были эвакуированы в безопасное место.
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