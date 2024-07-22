В Борском районе горело пшеничное поле

В воскресенье, 21 июля, в Борском районе между населенными пунктами Гвардейцы и Покровка горело пшеничное поле, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 19:48. Огонь охватил площадь в 10 тыс. кв. метров. В 20:20 пожар был локализован, в 20:56 объявлена ликвидация открытого горения.

В тот же день у пос. Железнодорожный разъезд № 2 Борского района горел лес. К месту пожара были направлены три пожарных расчета. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что горит лесная подстилка, валежник и деревья на площади 1,52 гектара. В 19:49 пожар был локализован. В 23:15 — зафиксирована полная ликвидация пожара.

А в 20:14 в с. Заплавное загорелись надворные постройки на площади 170 кв. метров. На тушение незамедлительно были поданы 5 стволов "Б", создано звено газодымозащитной службы, в 21:21 объявлена ликвидация открытого горения. Полностью пожар потушен 22 июля в 00:05.

При пожарах пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.