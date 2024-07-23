IV тольяттинский ретро-фестиваль "Жигули" объединил рекордное количество гостей

20 июля в Парковом комплексе истории техники им. К. Г. Сахарова состоялось масштабное событие — IV Тольяттинский ретро-фестиваль "Жигули". Организаторами мероприятия, которое впервые прошло в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", выступили правительство Самарской области и администрации Тольятти.

В этом году ретро-фестиваль прошел в Тольятти в четвертый раз. В 2021 году он собрал 1,5 тысяч зрителей, в 2023 году — уже 8 тысяч. А в текущем году рекорд был побит — участниками события стали почти 11,5 тысяч жителей и гостей Самарской области.

Фестиваль позволил зрителям окунуться в атмосферу 70-80-х годов 20 века, когда строился новый город и создавался легендарный одноимённый автомобильный бренд. Насыщенная и разнообразная программа была рассчитана на весь день. Гостей ждали многочисленные тематические площадки, интерактивные развлечения, выставки и фотозоны для любых возрастов.

Говоря о развитии туризма в Самарской области, глава региона Вячеслав Федорищев подчеркивал, что туризм всегда начинается с местных жителей — им должно быть комфортно и интересно отдыхать в Самарской области, проводить здесь свои выходные и отпуска. Событийный туризм — один из инструментов, который позволяет региону и туристическому бизнес-сообществу раскрывать свой потенциал, а жителям и гостям области познакомиться с богатой культурой и историей Самарской области, насладиться ее природной красотой и гостеприимством.

"В этот замечательный день, в День рождения нашего АвтоВАЗа — завода, который, действительно, сыграл ключевую роль в развитии прекрасного города под названием Тольятти, — мы проводим сразу несколько событий. Это и день открытых дверей АвтоВАЗа, и ретро-фестиваль с говорящим названием "Жигули". Он проходит уже в четвертый раз, но в этом году — в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" при поддержке правительства Самарской области. И сегодня мы, действительно, убеждаемся, что ретро-фестиваль — это отличный повод приехать в Тольятти для того, чтобы увидеть многочисленные объекты. В первую очередь — посетить АвтоВАЗ и Парковый комплекс, история которого также когда-то началась благодаря автомобильному заводу. Добро пожаловать в Самарскую область, и проведите это время с пользой для себя и своих близких!", — поприветствовал гостей фестиваля врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

По традиции на фестивале были представлены лучшие автомобили, которые по праву стали легендами. Помимо этого, АвтоВАЗ презентовал свой самый современный продукт — модель Lada Aura — именно тот автомобиль, который буквально несколько дней назад по достоинству оценил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Один из флагманов бренда Lada уже в ближайшие месяцы появится на всех дорогах страны.

В рамках развлекательной программы ретро-фестиваля "Жигули" прошел показ моделей, посвященный образам 70-х и 80-х годов. На площадке "Ретро-Пикник" расположились стилизованные прилавки, где посетителям и участникам предлагали любимую уличную еду. В рамках кулинарных поединков команды зрителей под руководством опытных шеф-поваров готовили популярные блюда советских времен. Также зрители ретро-фестиваля стали свидетелями потрясающего шоу от команды "Каскадеры "ТОЛЬЯТТИ ТРЮК". АВТОРОДЕО". Отдохнуть от многочисленных активностей и погрузиться в историю города и автозавода гости могли в шатре лектория. Здесь архитекторы, краеведы, искусствоведы делились знаниями и помогли открыть Тольятти с новой стороны.

Центральным событием мероприятия стало ретроралли "Тольятти-60", приуроченное к шестидесятой годовщине переименования Тольятти. Организатором и главным идеологом ретроралли выступил клуб "LADA History". В этом году в нем приняли участие 28 экипажей из разных уголков страны, представлены автомобили из 13 городов и 10 регионов. Самый возрастной автомобиль — ВАЗ 2101 1970 года выпуска. Ретроралли — это, по сути, спортивное ориентирование на автомобилях, которое проходит в условиях городской среды. Уникальные машины проехали по улицам города и отметились во многих знаковых местах Тольятти. Финиш участников ралли состоялся прямо на площадке фестиваля. Зрители приветствовали экипажи и с удовольствием знакомились ближе с уникальными авто.

На главной сцене Паркового комплекса им. К. Г. Сахарова состоялось награждение лучших участников ретро-ралли.

Победителями стали:

— в категории "Ретро Любитель": Михаил Рябов и Александр Бредихин — ВАЗ 2101, Тольятти;— в категории "Лада": Елена Кузнецова и Екатерина Столянкова — Lada Vesta, Москва; этот же экипаж взял приз в специальной номинации "Леди";

— в категории "Ретро Мастер" Роман Саухин и Борис Костырко — ВАЗ 2106, Истра, Москва;

Они же признаны победителями в спецноминации "Ретро ВАЗ";

— специальным призом отмечены Владимир и Сергей Игушкины в зачете "Семейный" — Lada Priora, Тольятти.

В завершение фестиваля перед зрителями выступила кавер-группа "Старый третий". Гостей ждали зажигательные ретрокомпозиции, которые также позволили погрузиться в атмосферу прошлого.