Школьники из Кинеля прошли во второй этап Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования

Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования — это федеральный конкурс, который проводится для выявления и распространения опыта лучших практик инициативного бюджетирования.

ГБОУ СОШ № 11 г. о. Кинель

Фото: ГБОУ СОШ № 11 г. о. Кинель

В 2024 г. конкурс стартовал 15 апреля. Всего поступило 1117 заявок из 52 субъектов РФ, от Самарской области — 21.

Во второй этап конкурса прошли 87 проектов со всей России в шести номинациях: "Общественное партнерство"; "Самый оригинальный проект"; "Проект школьного инициативного бюджетирования"; "Проект молодежного инициативного бюджетирования"; "Экологические проекты школьного инициативного бюджетирования"; "Вклад проекта школьного инициативного бюджетирования в финансовую культуру граждан".

Список всех проектов, прошедших во второй этап конкурса, доступен по ссылке.

Проект "Центр детских инициатив", реализованный в школе № 11 Кинеля, вошел в число 15 проектов в номинации "Вклад проекта школьного инициативного бюджетирования в финансовую культуру граждан".

На втором этапе конкурсная комиссия отберет из 15 проектов в каждой номинации трех финалистов. Информацию о них опубликуют до 2 сентября.

Торжественное награждение победителей состоится в сентябре в рамках VI Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию "10 лет инициативному бюджетированию: итоги и вызовы".