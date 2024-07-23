Школьники из Кинеля прошли во второй этап Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования

Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования — это федеральный конкурс, который проводится для выявления и распространения опыта лучших практик инициативного бюджетирования.
В 2024 г. конкурс стартовал 15 апреля. Всего поступило 1117 заявок из 52 субъектов РФ, от Самарской области — 21.
Во второй этап конкурса прошли 87 проектов со всей России в шести номинациях: "Общественное партнерство"; "Самый оригинальный проект"; "Проект школьного инициативного бюджетирования"; "Проект молодежного инициативного бюджетирования"; "Экологические проекты школьного инициативного бюджетирования"; "Вклад проекта школьного инициативного бюджетирования в финансовую культуру граждан".
Список всех проектов, прошедших во второй этап конкурса, доступен по ссылке.
Проект "Центр детских инициатив", реализованный в школе № 11 Кинеля, вошел в число 15 проектов в номинации "Вклад проекта школьного инициативного бюджетирования в финансовую культуру граждан".
На втором этапе конкурсная комиссия отберет из 15 проектов в каждой номинации трех финалистов. Информацию о них опубликуют до 2 сентября.
Торжественное награждение победителей состоится в сентябре в рамках VI Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию "10 лет инициативному бюджетированию: итоги и вызовы".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.