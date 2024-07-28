Тольяттинка Диана Шнайдер прошла во второй круг олимпийского теннисного турнира

Теннисистка из Тольятти Диана Шнайдер вышла во второй круг на олимпиаде в Париже. Об этом сообщает ura.news.

Она победила итальянку Элизабетту Коччаретто в одиночном разряде на Олимпиаде‑2024.

Во втором круге Шнайдер встретится с Ван Сиюй из Китая.