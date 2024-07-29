До середины недели в регионе пройдут ливни с грозами

В Приволжском УГМС рассказали о погоде с 29 по 31 июля. Синоптики спрогнозировали в Самарской области ливни и грозы.
В понедельник, 29 июля, в Самаре переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 5...10 м/с. Температура воздуха +25...+27 °C.
Во вторник, 30 числа, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, местами ливень, гроза. Ветер Южный, 7...12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +14...+19 °C, днем +22...+27 °C.
31 июля в Самарской области сохранится облачная погода с прояснениями. По прогнозу вновь пройдут кратковременные дожди, местами - ливень, гроза. Ветер южный, 7...12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +14...+19 °C, днем +20...+25 °C.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.