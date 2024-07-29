Школьники из Самарской области прошли в финал всероссийского конкурса лекторов

Определены финалисты номинации "Школьники" Всероссийского конкурса Знание.Лектор — 2024. Они поедут учиться публичным выступлениям в МДЦ "Артек" и получат шанс стать лекторами Общества "Знание". В отборе участвовали 5250 подростков из всех регионов России, из них 76 из Самарской области.

Семь школьников из Самарской области стали финалистами в специальной номинации конкурса Знание.Лектор от Российского общества "Знание".

Одна из них, Софья Кременецкая, представляет Классическую гимназию № 54 "Воскресение" в Самаре. Она интересуется космическими технологиями и даже сама спроектировала и запустила ракету в аэрокосмическом лагере. Софья мечтает стать популяризатором космонавтики и в рамках Знание.Лектор подготовила лекцию "Историческая миссия "Полет в космос".

Финалистка Варвара Князева из школы № 2 Нефтегорска занимается танцами и вокалом, увлекается графическим дизайном. Но больше всего ее интересует экология: Варвара не только изучает ее, но и помогает избавить планету от мусора. В своей лекции "Прототип лодки для очистки поверхности рек, работающей на солнечной энергии" участница рассказала о собственном изобретении.

Также в финал прошла Мария Потапова из школы № 8 города Отрадный. Учебное заведение носит имя писателя Сергея Петровича Алексеева, поэтому свою авторскую лекцию участница посвятила его биографии и творчеству. Мария считает важным сохранение исторической памяти, поэтому она стала экскурсоводом школьного музея 5-го запасного авиационного полка.

Самыми популярными тематиками у юных лекторов по стране стали: "Культура и искусство" (921 заявка), "Медиа, коммуникации и цифровая грамотность" (898 заявок), "История и сохранение исторической памяти" (783 заявки). Лекции читают выпускники художественных и музыкальных школ, активисты школьных медиацентров, экскурсоводы и краеведы. Каждый пятый участник номинации "Школьники" — из новых регионов.

"Мы проанализировали свыше пяти тысяч заявок со всей России. Хочу отметить, что ребята не пересказывают учебники, а делятся своим опытом. В таком юном возрасте они уже занимаются разработками в информационных технологиях и робототехнике, пишут и выпускают книги, проводят экскурсии. Наши финалисты — талантливые, увлеченные ребята. Уверен, что они смогут вдохновить тысячи слушателей на саморазвитие, изучение чего-то нового!" — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Школьный финал пройдет в профильной смене Знание.Лектор в МДЦ "Артек" с 25 сентября по 16 октября. Туда поедут 175 школьников из 54 регионов. Позади у них пять этапов отбора, среди которых собеседования с победителями прошлых сезонов Знание.Лектор, а ныне — лекторами Российского общества "Знание", федеральными экспертами.

До начала смены финалисты получают возможность прочитать лекцию у себя в регионе при поддержке Общества "Знание" и повысить шансы на победу в конкурсе. Также участники могут получить партнерские призы, выполняя задания от сервиса "Другое Дело".

Напомним, что до 15 августа идет заявочная кампания Знание.Лектор для взрослых и студентов. Подать заявку можно на сайте проекта.