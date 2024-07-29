Школьники из Самарской области прошли в финал всероссийского конкурса лекторов

Определены финалисты номинации "Школьники" Всероссийского конкурса Знание.Лектор — 2024. Они поедут учиться публичным выступлениям в МДЦ "Артек" и получат шанс стать лекторами Общества "Знание". В отборе участвовали 5250 подростков из всех регионов России, из них 76 из Самарской области.
Семь школьников из Самарской области стали финалистами в специальной номинации конкурса Знание.Лектор от Российского общества "Знание".
Одна из них, Софья Кременецкая, представляет Классическую гимназию № 54 "Воскресение" в Самаре. Она интересуется космическими технологиями и даже сама спроектировала и запустила ракету в аэрокосмическом лагере. Софья мечтает стать популяризатором космонавтики и в рамках Знание.Лектор подготовила лекцию "Историческая миссия "Полет в космос".
Финалистка Варвара Князева из школы № 2 Нефтегорска занимается танцами и вокалом, увлекается графическим дизайном. Но больше всего ее интересует экология: Варвара не только изучает ее, но и помогает избавить планету от мусора. В своей лекции "Прототип лодки для очистки поверхности рек, работающей на солнечной энергии" участница рассказала о собственном изобретении.
Также в финал прошла Мария Потапова из школы № 8 города Отрадный. Учебное заведение носит имя писателя Сергея Петровича Алексеева, поэтому свою авторскую лекцию участница посвятила его биографии и творчеству. Мария считает важным сохранение исторической памяти, поэтому она стала экскурсоводом школьного музея 5-го запасного авиационного полка.
Самыми популярными тематиками у юных лекторов по стране стали: "Культура и искусство" (921 заявка), "Медиа, коммуникации и цифровая грамотность" (898 заявок), "История и сохранение исторической памяти" (783 заявки). Лекции читают выпускники художественных и музыкальных школ, активисты школьных медиацентров, экскурсоводы и краеведы. Каждый пятый участник номинации "Школьники" — из новых регионов.
"Мы проанализировали свыше пяти тысяч заявок со всей России. Хочу отметить, что ребята не пересказывают учебники, а делятся своим опытом. В таком юном возрасте они уже занимаются разработками в информационных технологиях и робототехнике, пишут и выпускают книги, проводят экскурсии. Наши финалисты — талантливые, увлеченные ребята. Уверен, что они смогут вдохновить тысячи слушателей на саморазвитие, изучение чего-то нового!" — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Школьный финал пройдет в профильной смене Знание.Лектор в МДЦ "Артек" с 25 сентября по 16 октября. Туда поедут 175 школьников из 54 регионов. Позади у них пять этапов отбора, среди которых собеседования с победителями прошлых сезонов Знание.Лектор, а ныне — лекторами Российского общества "Знание", федеральными экспертами.
До начала смены финалисты получают возможность прочитать лекцию у себя в регионе при поддержке Общества "Знание" и повысить шансы на победу в конкурсе. Также участники могут получить партнерские призы, выполняя задания от сервиса "Другое Дело".
Напомним, что до 15 августа идет заявочная кампания Знание.Лектор для взрослых и студентов. Подать заявку можно на сайте проекта.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.