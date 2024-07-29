Питание, воспитание, контроль: самарские школы готовят к учебному году

Через месяц школы Самары откроют двери юным жителям города. Подрядные организации должны завершить все ремонтные работы в зданиях в положенные сроки. За исполнением этих обязательств следит не только руководство образовательных организаций, но и депутаты думы Самары.

Темпы и качество проведения капитальных ремонтов в школах областного центра парламентарии обсудили на рабочем совещании, которое провел председатель думы Самары Алексей Дегтев. Особое внимание — капремонту пищеблоков, спортзалов, а также установке и ремонту на территориях образовательных учреждений спортивных площадок.

"Ремонты сейчас ведут во всех образовательных организациях, включая школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, — отметил Алексей Дегтев. — Помимо утверждения титульных списков объектов, согласования бюджетных средств, депутаты внимательно отслеживают график производственных работ, их качество".

В титульном списке на этот год числится 50 образовательных учреждений, где идут ремонтные работы. Капремонт пищеблоков проводят в семи школах и трех детсадах. В пяти школах ремонт ведут на условиях софинансирования по соглашению с областным Минобром.

Также составлен лист ожидания из самарских школ. В него попали школы, где пищеблоки не ремонтировали более 20 лет. Реализовать эти планы планируют до 2029 года.

"При обновлении пищеблоков мы применяем комплексный подход, — подчеркнул Алексей Дегтев. — Обновляют не только производственные помещения и оборудование, но и капитально ремонтируют обеденные залы, меняют мебель, коммуникации, приводят в порядок санитарные зоны перед столовыми".

Обсудили парламентарии ремонт спортивных залов — в этом году их ремонтируют в шести школах города. Председатель гордумы подчеркнул: условия для занятий физкультурой и спортом в школах должны быть созданы комфортные и достойные.

"По итогам проведенной экспертизы около 90 самарских школ нуждаются в капитальном ремонте спортивных залов. Каждый год комплексно ремонтируют лишь по пять-шесть таких объектов, но эти темпы необходимо наращивать", — констатировал Дегтев.

Третье направление работы депутатского корпуса — контроль за установкой спортплощадок на пришкольных территориях. В этом году новые объекты должны появиться в четырех школах города — № 4, 27, 87, 153.

С 4 по 15 августа в школах Самары пройдут приемки, по которым оценят готовность учреждений к началу учебного года.

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