16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Питание, воспитание, контроль: самарские школы готовят к учебному году Школьники из Самарской области прошли в финал всероссийского конкурса лекторов В Самаре стартовал мультиформатный интерактивный проект "Россия - миру" Андрей Гаврилов: "Запрос на Т-образных специалистов — особенность современного рынка труда" В ТГУ рассказали, как работают с обратной связью от студентов и педагогов

Образование Общество

Питание, воспитание, контроль: самарские школы готовят к учебному году

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Через месяц школы Самары откроют двери юным жителям города. Подрядные организации должны завершить все ремонтные работы в зданиях в положенные сроки. За исполнением этих обязательств следит не только руководство образовательных организаций, но и депутаты думы Самары.

Фото: предоставлено пресс-службой Думы го Самара

Темпы и качество проведения капитальных ремонтов в школах областного центра парламентарии обсудили на рабочем совещании, которое провел председатель думы Самары Алексей Дегтев. Особое внимание — капремонту пищеблоков, спортзалов, а также установке и ремонту на территориях образовательных учреждений спортивных площадок.

"Ремонты сейчас ведут во всех образовательных организациях, включая школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, — отметил Алексей Дегтев. — Помимо утверждения титульных списков объектов, согласования бюджетных средств, депутаты внимательно отслеживают график производственных работ, их качество".

В титульном списке на этот год числится 50 образовательных учреждений, где идут ремонтные работы. Капремонт пищеблоков проводят в семи школах и трех детсадах. В пяти школах ремонт ведут на условиях софинансирования по соглашению с областным Минобром.

Также составлен лист ожидания из самарских школ. В него попали школы, где пищеблоки не ремонтировали более 20 лет. Реализовать эти планы планируют до 2029 года.

"При обновлении пищеблоков мы применяем комплексный подход, — подчеркнул Алексей Дегтев. — Обновляют не только производственные помещения и оборудование, но и капитально ремонтируют обеденные залы, меняют мебель, коммуникации, приводят в порядок санитарные зоны перед столовыми".

Обсудили парламентарии ремонт спортивных залов — в этом году их ремонтируют в шести школах города. Председатель гордумы подчеркнул: условия для занятий физкультурой и спортом в школах должны быть созданы комфортные и достойные.

"По итогам проведенной экспертизы около 90 самарских школ нуждаются в капитальном ремонте спортивных залов. Каждый год комплексно ремонтируют лишь по пять-шесть таких объектов, но эти темпы необходимо наращивать", — констатировал Дегтев.

Третье направление работы депутатского корпуса — контроль за установкой спортплощадок на пришкольных территориях. В этом году новые объекты должны появиться в четырех школах города — № 4, 27, 87, 153.

С 4 по 15 августа в школах Самары пройдут приемки, по которым оценят готовность учреждений к началу учебного года.

Более подробный материал читайте в среду, 31 июля, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4