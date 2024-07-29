Питание, воспитание, контроль: самарские школы готовят к учебному году

Через месяц школы Самары откроют двери юным жителям города. Подрядные организации должны завершить все ремонтные работы в зданиях в положенные сроки. За исполнением этих обязательств следит не только руководство образовательных организаций, но и депутаты думы Самары.
Темпы и качество проведения капитальных ремонтов в школах областного центра парламентарии обсудили на рабочем совещании, которое провел председатель думы Самары Алексей Дегтев. Особое внимание — капремонту пищеблоков, спортзалов, а также установке и ремонту на территориях образовательных учреждений спортивных площадок.
"Ремонты сейчас ведут во всех образовательных организациях, включая школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, — отметил Алексей Дегтев. — Помимо утверждения титульных списков объектов, согласования бюджетных средств, депутаты внимательно отслеживают график производственных работ, их качество".
В титульном списке на этот год числится 50 образовательных учреждений, где идут ремонтные работы. Капремонт пищеблоков проводят в семи школах и трех детсадах. В пяти школах ремонт ведут на условиях софинансирования по соглашению с областным Минобром.
Также составлен лист ожидания из самарских школ. В него попали школы, где пищеблоки не ремонтировали более 20 лет. Реализовать эти планы планируют до 2029 года.
"При обновлении пищеблоков мы применяем комплексный подход, — подчеркнул Алексей Дегтев. — Обновляют не только производственные помещения и оборудование, но и капитально ремонтируют обеденные залы, меняют мебель, коммуникации, приводят в порядок санитарные зоны перед столовыми".
Обсудили парламентарии ремонт спортивных залов — в этом году их ремонтируют в шести школах города. Председатель гордумы подчеркнул: условия для занятий физкультурой и спортом в школах должны быть созданы комфортные и достойные.
"По итогам проведенной экспертизы около 90 самарских школ нуждаются в капитальном ремонте спортивных залов. Каждый год комплексно ремонтируют лишь по пять-шесть таких объектов, но эти темпы необходимо наращивать", — констатировал Дегтев.
Третье направление работы депутатского корпуса — контроль за установкой спортплощадок на пришкольных территориях. В этом году новые объекты должны появиться в четырех школах города — № 4, 27, 87, 153.
С 4 по 15 августа в школах Самары пройдут приемки, по которым оценят готовность учреждений к началу учебного года.
Более подробный материал читайте в среду, 31 июля, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.