Полпред президента в ПФО Игорь Комаров и глава региона Вячеслав Федорищев обсудили приоритеты развития Самарской области

В понедельник, 29 июля, в правительстве Самарской области состоялась рабочая встреча полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и врио главы региона. Также под председательством полпреда президента в ПФО прошло совещание с участием членов правительства области и руководителей ведомств.

В ходе личной встречи глава региона доложил полпреду президента в ПФО о ходе подготовки программы опережающего социально-экономического развития Самарской области. Первоочередное внимание в этой работе уделяется взаимодействию с жителями. В каждом муниципальном образовании региона есть общественная приемная врио губернатора, куда люди при ходят со своими проблемами и предложениями.

По некоторым приоритетным направлениям, которые обозначили жители, ряд решений уже принят. В частности, это дорожная инфраструктура, общественный транспорт. "Мы существенно обновляем, модернизируем парк троллейбусов, трамваев, автобусов, эти решения уже приняты, они заложены в бюджет", — сообщил глава региона. Согласно принятым поправкам в бюджет, более 21 млрд руб. предусмотрены в том числе на капитальный ремонт школ, больниц.

"Сейчас приоритетом является уже фиксация всех стратегических и тактических моментов в программе развития", — подчеркнул Вячеслав Федорищев. Кроме того, в программе учитывается отраслевое развитие. "Здесь особое внимание — развитию предприятий промышленного сектора. У нас динамика достаточно неплохая, по индексу промышленного производства по итогам полугода +10%. Большой вклад вносит оборонно-промышленный комплекс", — отметил руководитель области.

С представителями ОПК регулярно проводятся встречи, ряд вопросов отрабатывается в регионе, но есть и те, решение которых необходимо на уровне правительства РФ. Первые такие предложения уже готовятся в рамках работы комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", которую по поручению президента России возглавил Вячеслав Федорищев.

Более подробно приоритетные задачи рассмотрели на совместном совещании. Среди них — реализация нацпроектов, поддержка участников СВО и их семей, наращивание промышленных мощностей, развитие муниципальных образований, решение экологических проблем, реализация кадрового потенциала.

Как отметил Игорь Комаров, Самарская область играет особую роль в Приволжском федеральном округе: по большинству показателей регион входит в тройку среди субъектов ПФО, по промышленному производству занимает второе место.

"Люди, которые здесь живут, всегда отличались активной жизненной позицией, заинтересованностью в развитии, активном участии в общественно-политических процессах. На мой взгляд, сейчас создается очень серьезная база для будущей работы. Формирование программы стратегического развития, ключевые проблемные вопросы, которые предстоит решать, находятся в центре внимания — я уверен, что это даст свои результаты", — подчеркнул полпред президента.

По словам главы региона, программа социально-экономического развития разрабатывается на ближайшие 5 лет, в ней учитывается системное обновление общественного транспорта, капитальный ремонт дорог и другие направления. "Задача сейчас — программу подготовить максимально живую, максимально исходящую из бытовых ежедневных потребностей наших людей, поэтому работаем на местах, в каждом муниципальном образовании", — отметил Вячеслав Федорищев. По его словам, программа будет готова к концу августа.

"Каждое муниципальное образование увидит в ней себя, причем не только в текущем моменте, но и в перспективе 5 лет. Каждая отрасль увидит меры поддержки, которые будут предложены для того, чтобы экономика нашего сильного индустриального региона становилась еще сильнее и мы могли больше инвестировать в социальное развитие", — пояснил глава региона и поблагодарил аппарат полпредства за помощь в вопросах социально-экономического развития.