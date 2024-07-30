Под Самарой приостановили работу незаконного платного пляжа

Прокуратура Волжского района Самарской области приостановила работу платного пляжа на озере Падовский карьер, расположенном между пос. Чкалова и пос. Смышляевка.

Надзорное ведомство приехало с проверкой из-за сообщений о платном пляже в СМИ и интернете. При выезде на место подтвердилось, что въезд на пляж стоит 100 руб. с человека, также в аренду предоставляют шезлонги, мангалы, сапборды.

В отношении организатора пляжного бизнеса возбудили административное дело по ст. 14.1 КоАП РФ ("Предпринимательская деятельность без государственной регистрации или без лицензии"). Также его могут наказать за самовольное занятие земельного участка и препятствование свободному доступу к водному объекту общего пользования.

Также прокуратура внесла главе администрации городского поселения Смышляевка представление об устранении нарушений.