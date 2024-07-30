Под Самарой приостановили работу незаконного платного пляжа

Прокуратура Волжского района Самарской области приостановила работу платного пляжа на озере Падовский карьер, расположенном между пос. Чкалова и пос. Смышляевка.
Надзорное ведомство приехало с проверкой из-за сообщений о платном пляже в СМИ и интернете. При выезде на место подтвердилось, что въезд на пляж стоит 100 руб. с человека, также в аренду предоставляют шезлонги, мангалы, сапборды.
В отношении организатора пляжного бизнеса возбудили административное дело по ст. 14.1 КоАП РФ ("Предпринимательская деятельность без государственной регистрации или без лицензии"). Также его могут наказать за самовольное занятие земельного участка и препятствование свободному доступу к водному объекту общего пользования.
Также прокуратура внесла главе администрации городского поселения Смышляевка представление об устранении нарушений.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.