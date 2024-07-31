В Самарской области начинается прием заявок для участия в общественной акции "Народное признание"

1 августа стартует прием заявок для участия в XVII областной общественной акции "Народное признание".

За 16 лет проведения один из самых масштабных проектов правительства Самарской области стал поистине народным — победителей определяют сами жители региона путем голосования. География акции "Народное признание" — вся Самарская область. Кандидатуру участника может выдвинуть инициативная группа из каждого муниципального образования нашего региона, если посчитает, что поступок и жизненная позиция их земляка достойны быть услышанными. Ведь герои — это не только ветераны Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и участники специальной военной операции, защищающие сегодня мир от неонацизма. Это также обычные люди, которые живут среди нас, все те, кто работает для процветания Родины, кто, рискуя жизнью, спасает людей, кто посвятил себя помощи другим, кто создает современный облик наших городов и сел, кто учит детей, работает медиком, развивает науку и сельское хозяйство… Все они — герои современности и герои областной общественной акции "Народное признание".

С 2008 г. акция проводится с целью формирования и развития современных жизненных ценностей, системы нравственных ориентиров у жителей Самарской области путем поощрения лауреатов акции за активные действия, направленные на социально-экономическое развитие Самарской области, а также за плодотворную культурно-просветительскую, общественную и благотворительную деятельность на территории нашего региона.

В этом году областная общественная акция "Народное признание" претерпела качественную трансформацию. Самое важное — оптимизировано количество номинаций и номинантов. В Положении о проведении областной общественной акции "Народное признание" 2024 г. заявлено пять номинаций:

"Память и Слава";

"Мы Вместе";

"Признание и Уважение";

"Наследники Победы";

"Герои нашего времени".

Исключение номинации "Единство и Успех" продиктовано наличием отраслевых конкурсов для юридических лиц как областного, так и всероссийского формата, а также приоритетом, озвученным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным: в центре внимания всегда должен быть человек.

Количество номинантов, допущенных к общественному голосованию, в этом году составит не более пяти человек. Путем общественного голосования из этих номинантов будет определен только один лауреат в каждой номинации.

По традиции акция "Народное признание" пройдет в три этапа:

I этап — муниципальный, проходит с 01.08.2024 по 15.10.2024;

II этап — отборочный, проходит с 15.10.2024 по 30.10.2024;

III этап — финальный, проходит с 15.11.2024 по 10.12.2024.

Для проведения муниципального этапа акции в городских округах и муниципальных районах Самарской области формируются муниципальные комиссии. Состав комиссии определяется общественным советом соответствующего муниципального образования самостоятельно. Комиссия собирает и обрабатывает заявки на участие в акции, организует общественное голосование, отбирает победителей муниципального этапа по каждой номинации, готовит и направляет заявки в общественный совет для участия в отборочном этапе акции.