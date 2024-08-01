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ТГУ выпустил 35 офицеров-артиллеристов

ТОЛЬЯТТИ. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В тольяттинском госуниверситете (ТГУ) состоялся торжественный выпуск курсантов военного учебного центра (ВУЦ). Офицеры-артиллеристы будут выполнять воинский долг во всех военных округах России.

Фото: фото предоставлено ТГУ

ТГУ — единственный вуз Самарской области, в котором будущие офицеры вместе с гражданской — инженерной — получают одну из военно-учётных специальностей: "Боевое применение соединений, воинских частей и подразделений наземной артиллерии" или "Боевое применение воинских частей и подразделений самоходной артиллерии".

На площади перед главным корпусом университета с окончанием ВУЦ офицеров поздравил заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин:

— Товарищи офицеры, вы и сами хорошо понимаете, что сейчас для нашей страны очень важный, рубежный период в её развитии. От всех нас, на каком бы месте мы ни находились, зависит многое: как наша страна будет развиваться, двигаться вперёд, какой она будет через 10–20 лет. В настоящее время, как и всегда в истории России, велико значение офицерского состава. Я благодарю вас за тот выбор, который вы сделали. Ваши родные могут вами гордиться также как вами гордится вся страна. Поздравляю!

Во время торжественной церемонии лейтенанты получили дипломы о высшем образовании, нагрудные знаки об окончании военного учебного центра и удостоверения личности офицера.

"Вы сделали выбор профессии, а главное остались верны этому выбору в очень непростое время для нашей Родины, одно это делает вам большую честь. Все эти годы мы стремились давать вам не только теоретические знания, но и практические навыки. Я уверен, что это поможет вам с честью выполнять свой долг и сберечь жизни и здоровье ваших подчиненных. Берегите их, берегите себя. Я также обращаюсь к вам с просьбой помнить свою альма-матер — Тольяттинский государственный университет. И вы по праву можете гордиться, что учились здесь", — обратился к выпускникам ректор ТГУ Михаил Криштал.

Первый контракт выпускники военного учебного центра заключили на три года. Церемония выпуска лейтенантов завершилась офицерским вальсом.

Военная кафедра существует в ТГУ с 1962 года. В 2019 году при Тольяттинском госуниверситете создана единая структура военной подготовки студентов — военный учебный центр. Первый выпуск ВУЦ состоялся в 2011 году — тогда лейтенантами стали 9 человек. Всего с 1962 года из ТГУ выпустились более 12 тысяч офицеров кадра и запаса.

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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