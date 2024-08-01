ТГУ выпустил 35 офицеров-артиллеристов

В тольяттинском госуниверситете (ТГУ) состоялся торжественный выпуск курсантов военного учебного центра (ВУЦ). Офицеры-артиллеристы будут выполнять воинский долг во всех военных округах России.

ТГУ — единственный вуз Самарской области, в котором будущие офицеры вместе с гражданской — инженерной — получают одну из военно-учётных специальностей: "Боевое применение соединений, воинских частей и подразделений наземной артиллерии" или "Боевое применение воинских частей и подразделений самоходной артиллерии".

На площади перед главным корпусом университета с окончанием ВУЦ офицеров поздравил заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин:

— Товарищи офицеры, вы и сами хорошо понимаете, что сейчас для нашей страны очень важный, рубежный период в её развитии. От всех нас, на каком бы месте мы ни находились, зависит многое: как наша страна будет развиваться, двигаться вперёд, какой она будет через 10–20 лет. В настоящее время, как и всегда в истории России, велико значение офицерского состава. Я благодарю вас за тот выбор, который вы сделали. Ваши родные могут вами гордиться также как вами гордится вся страна. Поздравляю!

Во время торжественной церемонии лейтенанты получили дипломы о высшем образовании, нагрудные знаки об окончании военного учебного центра и удостоверения личности офицера.

"Вы сделали выбор профессии, а главное остались верны этому выбору в очень непростое время для нашей Родины, одно это делает вам большую честь. Все эти годы мы стремились давать вам не только теоретические знания, но и практические навыки. Я уверен, что это поможет вам с честью выполнять свой долг и сберечь жизни и здоровье ваших подчиненных. Берегите их, берегите себя. Я также обращаюсь к вам с просьбой помнить свою альма-матер — Тольяттинский государственный университет. И вы по праву можете гордиться, что учились здесь", — обратился к выпускникам ректор ТГУ Михаил Криштал.

Первый контракт выпускники военного учебного центра заключили на три года. Церемония выпуска лейтенантов завершилась офицерским вальсом.