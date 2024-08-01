В Самарской области состоялось закрытие Всероссийского молодежного форума Движения Первых "iВолга"

В среду, 31 июля, состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского молодежного форума Движения Первых "iВолга" платформы Росмолодежь.События. В заключительный день участники презентовали финальные продукты смен, подвели итоги направлений, а также узнали победителей грантового конкурса.

"iВолга" в 2024 г. объединила 2 тыс. участников из 82 регионов России и гостей из шести иностранных государств: Узбекистан, Азербайджан, Германия, Казахстан, Марокко и Таджикистан. Участниками специальных форматов "iВолги" стали педагоги и родители старше 35 лет, серебряные волонтеры, сотрудники сферы государственной молодежной политики и Движения Первых.

В этом году "iВолга" приобрела федеральный статус и объединилась с Движением Первых. Центральной задачей форума стало создание среды для развития и самореализации молодежи, а также их родителей и наставников. На форуме была организована работа 11 смен, каждая из которых была связана с направлениями деятельности движения. Например, волонтерство, патриотизм, медиа, культура и искусство.

В заключительный день форума были подведены итоги направлений и презентованы итоговые продукты смен — инициативы и конкретные проекты, которые будут реализованы за пределами "iВолги".

Например, итогом смены "Родные — Любимые" стали разработанные игровые карточки "Код семьи" для родителей и детей. Игра позволит говорить о важных вопросах и укрепить отношения внутри семьи. Смена "Мастера воспитания" создала Телеграмм-бот "Воспитание. Маршрут построен", который поможет в работе советника директора по воспитанию. Итоговым продуктом смены "Первые. Культура и искусство" стал концерт-перформанс, а также написанная участниками песня о форуме, которую они исполнили на церемонии закрытия "iВолги".

В завершении дня участников ждала церемония закрытия. С приветственным словом на торжественной церемонии закрытия выступил заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Олег Машковцев.

"Много лет я выхожу сюда, и на открытиях, и на закрытиях форума. Но сегодня волнение особенное, ведь "iВолга" — это уже не просто окружной форум, а всероссийский. В этом году мы собрали представителей 82 регионов России и шести дружественных стран. Это расширение нашей большой семьи, которая объединяется каждый год на "iВолге". Мы очень рады встречать в Приволжье гостей. И будем рады видеть вас и в следующий год. Я уверен, что та атмосфера, которой вы зарядились здесь, останется с вами надолго. Развивайтесь, дерзайте, мечтайте, любите и приезжайте сюда снова!" — поделился с участниками Олег Машковцев.

От имени главы региона к участникам обратился врио вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов. Он отметил, что во всей стране именно здесь, на этом форуме, собралась самая высокая концентрация доброй, умной и молодой энергии.

"Конечно, грустно прощаться, но я успел посетить за это время несколько площадок, и везде царила невероятная атмосфера. Сегодня я встретился с ребятами из Самарской области, и я очень рад, что у них есть возможность побывать здесь. Они уедут по всем уголкам нашего Приволжского округа и нашей страны, распространяя полученную здесь энергию и знания. Они уезжают с новыми проектами, с новыми друзьями, и они смогут легко оставаться на связи с Сахалином, Самарой, Калининградом, Москвой и реализовывать совместные проекты. Впервые, в таком масштабе, мы объединили "iВолгу" и Движение Первых. И сейчас мы видим, как эти две площадки, с их уникальными направлениями, дали потрясающий результат, который мы еще только начинаем оценивать. А некоторые его проявления мы сможем оценить даже спустя годы", — прокомментировал Александр Фетисов.

В этом году у участников Всероссийского молодежного форума Движения Первых "iВолга" появилась уникальная возможность получить специальный грант от правительства Самарской области, ранее было принято решение об увеличении призового фонда на 10 млн рублей. Обладателями гранта стали четыре участника.

"Мой проект направлен на воспитание и обучение вожатых и будущих "Навигаторов детства". В задачи входит создание инициативных советов во всех муниципалитетах нашего региона. Самые активные представители войдут в состав регионального совета. Невероятно благодарен за такую возможность, это просто невероятные эмоции", — поделился обладатель гранта от правительства Самарской области в размере 1 млн руб. Владимир Паторов.

Традиционно на форуме прошел конкурс проектов от Росмолодежь.Гранты Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Каждый участник форума мог презентовать свою проектную инициативу в одной из 18 номинаций на грантовом конкурсе Росмолодежи. Всего было подано 188 заявок, грантовый фонд составил 10 млн рублей. На церемонии закрытия форума почетные гости вручили 24 победителям гранты.

"В эти дни на полях форума были действительно жаркие баталии. Участники писали проекты, эксперты их отбирали. Я сделал для себя вывод, что на форуме собрались действительно талантливые ребята. Проекты, которые они разработали, первую очередь, делают жизни людей лучше, не только в отдельных субъектах, но и по всей стране", — отметил начальник отдела специальных интеграций Федеральной дирекции форумов Росмолодежи Дмитрий Антонов.

В этот день чествовали не только участников грантового конкурса. Ребята, наиболее активно проявившие себя в период проведения форума, получили подарки от почетных гостей и партнеров.

"Я пожелаю, чтобы все, что вы придумали, не закончилось здесь на "iВолге", чтобы оно двигалось дальше. Мы готовы поддержать вас. Главное не останавливайтесь, потому что вами проделана огромная работа, представлены классные идеи и проекты. И здесь очень важно не бросить, а сделать следующий шаг", — поддержала участников заместитель председателя правления по проектной деятельности Екатерина Самсонова.

На встрече с полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым ранее было принято решение о дополнительной награде победителям рейтингового конкурса "iВолги". На церемонии закрытия Олег Машковцев отметил, что дополнительного приза удостоятся три участника, ставшие победителями общефорумного рейтинга. Ими стали: участница смены "Мастера воспитания" Евгения Аржанова из Рязанской области, участник детской дирекции Георгий Лапшин, участница смены "Первые. Медиа и дипломатия" Олеся Симанович.

"Я недаром говорил, что мы действительно рады видеть гостей. Мы вас приглашаем посетить любой регион в Приволжском федеральном округе на ваш выбор!" — прокомментировал заместитель Олег Машковцев.

Ключевым технологическим и информационным партнером форума выступила компания VK, благодаря которой участники зарабатывали баллы, которые они обменивали на мерч и другие подарки от спонсоров.

В ходе форума проект "Другое Дело" провел мотивационную программу для всех участников форума "iВолга". По итогам марафона были определены трое самых активных участника, которые набрали самое большое количество баллов. Они получили призовой бокс возможностей от проекта "Другое Дело" президентской платформы "Россия — страна возможностей".

В 2024 г. "iВолга" впервые вышла на территорию городского пространства и предложила обширную программу для жителей и гостей города. Каждый день работы шатра был посвящен отдельным сменам "iВолги", вокруг которых строилась тематическая тренинговая программа. Участники посетили лекции от региональных ведущих экспертов-искусствоведов, историков и редакторов, творческие и спортивные мастер-классы, выставку, а также культурную программу, включившую в себя театральные постановки и диджей-сеты.

В заключительный день гости шатра присоединились к прямой трансляции с Мастрюковской поляны и стали зрителями церемонии закрытия Всероссийского молодежного форума Движения Первых "iВолга".

Основная тема этого года созвучна с объявленным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи в России: "На "iВолгу" всей семьей", поэтому ее участниками впервые стали целые семьи. Родители активистов Движения Первых стали участниками направления "Родные-любимые".

На форуме была организована работа Семейного павильона, где проводились тематические мероприятия, посвященные семейным ценностям: лекции, мастер-классы, игры, встречи с экспертами в сфере семейной психологии и другие форматы обучения, направленные на расширение знаний о взаимоотношениях в семье, воспитании детей и решении конфликтов.

"Долго думал, как обратиться к вам. И решил, что вы — настоящая семья. Это год семьи, поэтому и ваш год тоже. Я уверен, что на форуме вы познакомились и нашли действительно родных себе людей. Не теряйте тот самый задор, который получили здесь. Не теряйте родных и знакомых людей, которых обрели на "iВолге", потому что они точно на всю жизнь", — отметил Антон Сериков.

Отдельное внимание на "iВолге" было уделено патриотическому воспитанию молодежи. На специальных площадках проводились встречи с героями; акции, направленные на поддержание духа бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции; а также площадки, отражающие практическую помощь форума участникам СВО: плетение маскировочных сетей, изготовление блиндажных свечей, сбор помощи от участников форума.

На протяжении форума на поляне работала площадка "Сильная Россия" направления "Время созидать". В последний день она представила свой продукт: "Стена памяти" — объект, в котором собрано около 2 тыс. фотографий героев Великой Отечественной Войны. Участники "iВолги" поделились архивными снимками своих родственников, которые самоотверженно защищали родину в страшные годы.

"Сегодня грустный день, закончился наш любимый форум "iВолга", но мы не прощаемся, а говорим "до новых встреч". Хочется сказать огромные слова благодарности всем, кто каждый год вкладывает частичку своей души в проведение форума. Это большая команда организаторов, экспертов и, конечно же, вы дорогие участники!" — поделилась с участниками на церемонии закрытия директор "iВолги" Кристина Гнатюк.

Всероссийский молодежный форум Движения Первых "iВолга" входит в линейку платформы Росмолодежь.События. Организаторами форума выступают правительство Самарской области, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.