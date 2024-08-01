День тайных знаний: премьера детского детективного сериала "Любопытная Варвара" на Wink.ru состоится 1 сентября

Онлайн-кинотеатр Wink.ru представил трейлер и дату премьеры сериала "Любопытная Варвара" (6+). Первые серии истории о больших приключениях маленького детектива будут доступны зрителям 1 сентября. Восьмисерийный проект пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "‎Чистые"‎, "Балет", "Фишер" и другие). Производством занималась кинокомпания "Карго" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). В день премьеры зрители Wink.ru увидят два эпизода, далее серии будут выходить по одной в неделю.

Главные роли в экранизации одноименной серии детских детективов Георгия Ланского исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Людмила Артемьева, Олеся Железняк и Виктор Бычков. "Любопытную Варвару" уже успели высоко оценить критики и члены жюри фестиваля "Пилот", где сериал забрал главную награду.

Трейлер

Постер

Кадры со съемок

Десятилетняя Варвара Смородина — самый настоящий вундеркинд, необычайно умная и начитанная девочка. Она знает все про криминалистику и мечтает стать выдающейся сыщицей, как ее дедушка. "Любопытненько!" — коронная фраза Варвары. Приехав на лето к бабушке и дедушке в поселок Верховой, Варя сталкивается с массой таинственных преступлений и берется за расследование вместе со своим новым другом — простодушным сельским мальчиком Васей. Оказывается, в тихом поселке немало тайн и необычных происшествий.

Юрий Коробейников, режиссер:

"Нам безумно повезло — наш детский актерский состав был очень талантливым и очень профессиональным. Я удивлялся, как Полина Айнутдинова страницами запоминала текст, давала фору взрослым артистам и побеждала собственные страхи. Была сцена в деревенском сарае, где оказались какие-то жуки, а у Полины дикая фобия насекомых, как выяснилось. Мы останавливали съемки на полчаса, выгоняли всех этих жуков. Полина, конечно, все равно боялась, но вернулась на площадку и стойко продолжила работу".

Полина Айнутдинова, актриса:

"Моя героиня Варвара очень хитрая и любопытная. Она хочет стать сыщиком, как ее дедушка. И этим она на меня очень похожа: я тоже любопытная. Мы обе постоянно хотим узнавать что-то новое и любим читать".

Олеся Железняк, актриса:

"Мне запомнилось место съемок. Абхазия, конечно, — очень красивый край. Была там впервые и не ожидала, какой это подарок судьбы. Понравилась команда, режиссер, я вот только сейчас узнала, что он, оказывается, был оператором "Слова пацана". Юные актеры меня вообще поразили, они выучили тонны текста! Маленькие люди, а такие быстрые, такие разумные, выносливые, внимательные к деталям. Все время на площадке спорили, кто не так реплику сказал или не с той интонацией, а потом днем ложились спать как обычные дети. Дай Бог, чтобы у этого сериала сложилась счастливая судьба. Приятно, что команда была вознаграждена за свой труд победой на профессиональном фестивале, надеюсь, что теперь сериал понравится еще большему количеству зрителей!"