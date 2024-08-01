День тайных знаний: премьера детского детективного сериала "Любопытная Варвара" на Wink.ru состоится 1 сентября

Онлайн-кинотеатр Wink.ru представил трейлер и дату премьеры сериала "Любопытная Варвара" (6+). Первые серии истории о больших приключениях маленького детектива будут доступны зрителям 1 сентября. Восьмисерийный проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Чистые", "Балет", "Фишер" и другие). Производством занималась кинокомпания "Карго" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). В день премьеры зрители Wink.ru увидят два эпизода, далее серии будут выходить по одной в неделю.
Главные роли в экранизации одноименной серии детских детективов Георгия Ланского исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Людмила Артемьева, Олеся Железняк и Виктор Бычков. "Любопытную Варвару" уже успели высоко оценить критики и члены жюри фестиваля "Пилот", где сериал забрал главную награду.
Десятилетняя Варвара Смородина — самый настоящий вундеркинд, необычайно умная и начитанная девочка. Она знает все про криминалистику и мечтает стать выдающейся сыщицей, как ее дедушка. "Любопытненько!" — коронная фраза Варвары. Приехав на лето к бабушке и дедушке в поселок Верховой, Варя сталкивается с массой таинственных преступлений и берется за расследование вместе со своим новым другом — простодушным сельским мальчиком Васей. Оказывается, в тихом поселке немало тайн и необычных происшествий.
Юрий Коробейников, режиссер:
"Нам безумно повезло — наш детский актерский состав был очень талантливым и очень профессиональным. Я удивлялся, как Полина Айнутдинова страницами запоминала текст, давала фору взрослым артистам и побеждала собственные страхи. Была сцена в деревенском сарае, где оказались какие-то жуки, а у Полины дикая фобия насекомых, как выяснилось. Мы останавливали съемки на полчаса, выгоняли всех этих жуков. Полина, конечно, все равно боялась, но вернулась на площадку и стойко продолжила работу".
Полина Айнутдинова, актриса:
"Моя героиня Варвара очень хитрая и любопытная. Она хочет стать сыщиком, как ее дедушка. И этим она на меня очень похожа: я тоже любопытная. Мы обе постоянно хотим узнавать что-то новое и любим читать".
Олеся Железняк, актриса:
"Мне запомнилось место съемок. Абхазия, конечно, — очень красивый край. Была там впервые и не ожидала, какой это подарок судьбы. Понравилась команда, режиссер, я вот только сейчас узнала, что он, оказывается, был оператором "Слова пацана". Юные актеры меня вообще поразили, они выучили тонны текста! Маленькие люди, а такие быстрые, такие разумные, выносливые, внимательные к деталям. Все время на площадке спорили, кто не так реплику сказал или не с той интонацией, а потом днем ложились спать как обычные дети. Дай Бог, чтобы у этого сериала сложилась счастливая судьба. Приятно, что команда была вознаграждена за свой труд победой на профессиональном фестивале, надеюсь, что теперь сериал понравится еще большему количеству зрителей!"
Последние комментарии
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
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