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Власть и политика

В Самарской области формируется программа социально-экономического развития на пять лет

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области формируется программа социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы. По поручению врио губернатора Вячеслава Федорищева в муниципальных образованиях Самарской области проходят выездные стратегические сессии с участием широкой общественности. Их цель — общественное обсуждении основных направлений развития региона и сбор предложений в проект программы.

"Задача сейчас — подготовить максимально живую программу, исходящую из ежедневных потребностей людей. Поэтому работаем на местах, в каждом муниципальном образовании", — подчеркнул руководитель области.

Первая встреча состоялась в Тольятти 27 июля. Темой для обсуждения стали вопросы экологического благополучия и охраны окружающей среды. 1 августа в Сергиевском районе прошла стратегическая сессия, посвященная сохранению населения и повышению благополучия людей. В повестке — самый широкий круг вопросов: повышение рождаемости, снижение бедности, развитие системы здравоохранения, популяризация здорового образа жизни, защита традиционных семейных ценностей, поддержка участников СВО и их близких.

В сессии приняли участие руководители профильных министерств — социально-демографической и семейной политики, здравоохранения, культуры, спорта, а также общественники, многодетные семьи региона, представители Исаклинского, Кошкинского, Елховского, Челно-Вершинского, Шенталинского, Клявлинского, Камышлинского, Сергиевского районов, представители самарского филиала госфонда "Защитники Отечества".

"Почему это важно для нас, простых жителей, многодетных семей, семей участников СВО? Для нас важно, чтобы к нашему мнению прислушивались, принимали во внимание наши идеи и предложения по поводу всего, что происходит в стране, в регионе, во всем, что касается специальной военной операции, развития семейной политики", — поделилась многодетная мать Надежда Мухутдинова.

"В ходе стратегических сессий мы анализируем стратегию социально- экономического развития региона, смотрим, что работает, а что не эффективно, с учетом мнения жителей формируем новую стратегию, включая предложения, которые будут работать на повышение качества жизни наших граждан", — отметила министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева.

Все предложения, выработанные в результате общественных обсуждений, наравне с теми, что поступают онлайн от жителей региона, войдут в проект программы социально-экономического развития Самарской области на ближайшие пять лет.

Гид потребителя

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