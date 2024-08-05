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"Комбинация" складывается: Wink.ru представил новый тизер-трейлер сериала о женской поп-группе с Никитой Кологривым

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Онлайн-кинотеатр Wink.ru представил новый тизер-трейлер сериала "‎Комбинация" (16+), восьмисерийного байопика о творческом пути участниц женской поп-группы Алены Апиной, Татьяны Ивановой, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. На этот раз героем тизера стал персонаж Никиты Кологривого — бывший милиционер Александр Шишинин, который исполнил свою мечту и создал первый советский и российский герлз-бэнд. Сериал пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "‎Балет"‎, "Чистые", "Фишер" и другие). Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru этой осенью. Готовящееся к выходу драмеди станет первым совместным проектом "НМГ Студии" и кинокомпании "Лунапарк" ("Король и Шут", "‎Триггер"‎)‎.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Тизер-трейлер

Новые кадры со съемок

По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин (Никита Кологривый) после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят первых вокалисток: Алену Апину (Анастасия Уколова), Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина) и собирают первую в Советском Союзе женскую группу: вокалисты и музыканты — девушки, которые с помощью песен расскажут о своей нелегкой судьбе и об эпохе. Группа "Комбинация" получила большую популярность в начале 1990-х годов и стала широко известна благодаря хитам "Russian Girls", "American Boy", "‎Не забывай"‎ и "Бухгалтер".

Перед началом работы над проектом авторы искали историю, которая стала бы лейтмотивом всего сериала. Отправной точкой оказалась судьба Александра Шишинина — обычного милиционера, который исполнил свою мечту и создал первый советский и российский герлз-бэнд.

Егор Чичканов, автор сценария:

"Мы поняли, что эта история обычного человека из народа, захотевшего создать женскую группу, которая будет собирать миллионные стадионы, — так и произошло. Это стало ключом всего проекта, трогательной историей с большой драмой".

Никита Кологривый, актер:

"Его сила — в бесконечном радостном желании мечтать и исполнять свою мечту. Вот он захотел стать продюсером, и он настолько был заряжен этим, что все вокруг от него, как от луча света, этой идеей вдохновлялись, шли за ним. Он вселял в людей веру в то, что они талантливы и способны на все. При этом для меня Александр Шишинин остается взрослым ребенком, который много улыбался, много работал, много старался, иногда совершал глупости, но неистово мечтал стать известным на весь мир. Я думаю, мы чем-то похожи с ним в этом".

Еще один герой, сыгравший в истории группы важную роль, — композитор "Комбинации" Виталий Окороков, на экране его образ воплотил Владимир Канухин, у которого была возможность понаблюдать за прототипом на съемочной площадке. А яркого и харизматичного Александра Иратова, продюсера и мужа Алены Апиной, сыграл Павел Прилучный.

Владимир Канухин, актер:

"Когда Виталий Алексеевич приехал на съемки, режиссер дал мне очень конкретную задачу — наблюдать: за его манерами, мимикой, жестами. И это была очень правильная задача, это очень помогло. Мы много разговаривали о его детстве, жизни, музыкальном становлении. Хотелось через своего героя передать наивность и доброту того времени. И, конечно, показать его дар чувствовать музыку, чувствовать целое поколение. Виталий Окороков стал для меня неким героем своего времени".

Павел Прилучный, актер:

"Для меня было честью сыграть этого грандиозного человека, эту махину, очень крутого бизнесмена. У меня и до этого были роли реально существующих людей, но здесь вдвойне важно было передать всю глубину его характера. Очень надеюсь, что мне удалось показать объем личности, его искренность, силу и мощь характера".

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