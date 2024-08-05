Стартовало голосование за подключение сел Самарской области к интернету в 2025 году

С 5 августа до 17 ноября жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском голосовании за подключение к мобильному интернету деревень и сел с населением от 100 до 500 человек в 2025 году.
Работы по повышению доступности мобильной связи проводятся по программе "Устранение цифрового неравенства", реализуемой в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ" по решению Президента России Владимира Путина.
"По итогам голосования Минцифры определит населенные пункты для их подключения к высокоскоростному интернету в 2025 году. В связи с этим призываю жителей нашего региона проявить активность и принять участие в голосовании. Именно от вас зависит, где в следующем году появятся быстрая качественная связь и Интернет", — отметил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.
Проголосовать можно любым из двух способов:
— на портале "Госуслуги" — на странице сервиса для голосования. Онлайн-голосование продлится до 13 августа;
— по почте, отправив письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. В письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтен голос каждого. По почте письма будут принимать до 10 сентября.
Условия голосования:
— численность жителей населенного пункта — от 100 до 500 человек;
— в населенном пункте отсутствует доступ к мобильному интернету;
— есть техническая возможность подключения: расстояние до точки присоединения — менее 70 км, без сложных геологических условий прокладки кабеля.
Проголосовать можно только один раз за один населенный пункт. В голосовании могут участвовать совершеннолетние граждане России, но проголосовать можно только за населенный пункт из региона по прописке. Например, можно проголосовать за деревню, где живут родственники, если она находится в том же регионе.
Всего за три года реализации проекта у жителей 117 населенных пунктов Самарской области появилась возможность воспользоваться услугами голосовой связи и мобильным доступом к сети Интернет.
В 2023 году операторами связи проведены мероприятия по увеличению скорости мобильного Интернета 4G на 25-30%. Также осуществлялась прокладка более 700 км волоконно-оптических линий связи и установка около 180 базовых станций (БС). С начала 2023 года операторы переоборудовали более 2500 БС по всей области со стандарта 3G на стандарт 4G.
К 2030 году Минцифры России обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом все населенные пункты с населением от 100 до 500 человек. По результатам голосования прошлого года базовые станции установят в 14 деревнях и селах Самарской области. Работы по подключению объектов связи планируется завершить до конца 2024 года.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???