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Интернет Транспорт и связь

Стартовало голосование за подключение сел Самарской области к интернету в 2025 году

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 5 августа до 17 ноября жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском голосовании за подключение к мобильному интернету деревень и сел с населением от 100 до 500 человек в 2025 году.

Фото: департамент информационной политики администрации губернатора СО

Работы по повышению доступности мобильной связи проводятся по программе "Устранение цифрового неравенства", реализуемой в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ" по решению Президента России Владимира Путина.

"По итогам голосования Минцифры определит населенные пункты для их подключения к высокоскоростному интернету в 2025 году. В связи с этим призываю жителей нашего региона проявить активность и принять участие в голосовании. Именно от вас зависит, где в следующем году появятся быстрая качественная связь и Интернет", — отметил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Проголосовать можно любым из двух способов:
— на портале "Госуслуги" — на странице сервиса для голосования. Онлайн-голосование продлится до 13 августа;
— по почте, отправив письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. В письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтен голос каждого. По почте письма будут принимать до 10 сентября.
Условия голосования:
— численность жителей населенного пункта — от 100 до 500 человек;
— в населенном пункте отсутствует доступ к мобильному интернету;
— есть техническая возможность подключения: расстояние до точки присоединения — менее 70 км, без сложных геологических условий прокладки кабеля.

Проголосовать можно только один раз за один населенный пункт. В голосовании могут участвовать совершеннолетние граждане России, но проголосовать можно только за населенный пункт из региона по прописке. Например, можно проголосовать за деревню, где живут родственники, если она находится в том же регионе.

Всего за три года реализации проекта у жителей 117 населенных пунктов Самарской области появилась возможность воспользоваться услугами голосовой связи и мобильным доступом к сети Интернет.
В 2023 году операторами связи проведены мероприятия по увеличению скорости мобильного Интернета 4G на 25-30%. Также осуществлялась прокладка более 700 км волоконно-оптических линий связи и установка около 180 базовых станций (БС). С начала 2023 года операторы переоборудовали более 2500 БС по всей области со стандарта 3G на стандарт 4G.

К 2030 году Минцифры России обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом все населенные пункты с населением от 100 до 500 человек. По результатам голосования прошлого года базовые станции установят в 14 деревнях и селах Самарской области. Работы по подключению объектов связи планируется завершить до конца 2024 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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