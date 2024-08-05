Стартовало голосование за подключение сел Самарской области к интернету в 2025 году

С 5 августа до 17 ноября жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском голосовании за подключение к мобильному интернету деревень и сел с населением от 100 до 500 человек в 2025 году.

Работы по повышению доступности мобильной связи проводятся по программе "Устранение цифрового неравенства", реализуемой в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ" по решению Президента России Владимира Путина.

"По итогам голосования Минцифры определит населенные пункты для их подключения к высокоскоростному интернету в 2025 году. В связи с этим призываю жителей нашего региона проявить активность и принять участие в голосовании. Именно от вас зависит, где в следующем году появятся быстрая качественная связь и Интернет", — отметил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Проголосовать можно любым из двух способов:

— на портале "Госуслуги" — на странице сервиса для голосования. Онлайн-голосование продлится до 13 августа;

— по почте, отправив письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. В письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтен голос каждого. По почте письма будут принимать до 10 сентября.

Условия голосования:

— численность жителей населенного пункта — от 100 до 500 человек;

— в населенном пункте отсутствует доступ к мобильному интернету;

— есть техническая возможность подключения: расстояние до точки присоединения — менее 70 км, без сложных геологических условий прокладки кабеля.

Проголосовать можно только один раз за один населенный пункт. В голосовании могут участвовать совершеннолетние граждане России, но проголосовать можно только за населенный пункт из региона по прописке. Например, можно проголосовать за деревню, где живут родственники, если она находится в том же регионе.

Всего за три года реализации проекта у жителей 117 населенных пунктов Самарской области появилась возможность воспользоваться услугами голосовой связи и мобильным доступом к сети Интернет.

В 2023 году операторами связи проведены мероприятия по увеличению скорости мобильного Интернета 4G на 25-30%. Также осуществлялась прокладка более 700 км волоконно-оптических линий связи и установка около 180 базовых станций (БС). С начала 2023 года операторы переоборудовали более 2500 БС по всей области со стандарта 3G на стандарт 4G.

К 2030 году Минцифры России обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом все населенные пункты с населением от 100 до 500 человек. По результатам голосования прошлого года базовые станции установят в 14 деревнях и селах Самарской области. Работы по подключению объектов связи планируется завершить до конца 2024 года.