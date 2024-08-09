Новый корпус военного госпиталя в Самаре откроется в I квартале 2025 года

Новый корпус военного госпиталя в Самаре будет введен в эксплуатацию в I квартале 2025 года. Об этом заявила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска ЦВО. Она проверила организацию лечения и реабилитации участников специальной военной операции в Самаре, а также модернизацию инфраструктуры 426-го Военного госпиталя.

"Сейчас мы находимся на объекте строительства нового лечебного корпуса на 100 коек, который будет сдан ориентировочно в первом квартале следующего года", — сказала Анна Цивилева.

Корпус возводится по современным технологиям и обеспечит комфортные условия лечения военнослужащих. В новом корпусе будут размещены приемно-диагностическое отделение, два хирургических, отделение анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, операционный блок, неврологическое и терапевтическое отделения. Замминистра отметила, что в стоимость строительства уже заложено оборудование, которое позволит оказывать квалифицированную медицинскую помощь военнослужащим. Кроме того, в госпитале активно ремонтируются и отделения в старых корпусах. В течение короткого времени было отремонтировано четыре отделения.

Анна Цивилева акцентировала внимание рабочей группы Минобороны России на успешном опыте комплексного взаимодействия по поддержке раненых бойцов, их реабилитации и социализации в регионе. По ее словам, в Самарской области выстроена система реабилитационно-образовательных центров, где бойцы с серьезными ранениями могут сразу пройти лечение, курс восстановительных процедур и протезирования, а также пройти обучение, в том числе по новым специальностям.

"Мы видим сейчас очень позитивный опыт, который демонстрирует Самара, и я полагаю, что в других регионах тоже необходимо спланировать внедрение подобных методов и подходов к реабилитации. Очень грамотный такой тандем между Министерством обороны и органами исполнительной власти, где задействуются все ресурсы, все силы и регионов в частности", — добавила замминистра обороны, отметив, что подобную практику МО РФ планирует тиражировать и на другие регионы РФ. Так, систему реабилитации через обучение управлению дронами ввели в Самарском военном госпитале.

В одном из учебных классов на территории госпиталя волонтеры создали аудиторию, где военнослужащие обучаются как сборке, так и управлению дронами. Между процедурами, в свободное время, можно получить новый навык, специальность. Это создает правильный психологический настрой на дальнейшую деятельность. По итогам обучения военнослужащие получают сертификат о профессиональной переподготовке.

Также в ходе рабочей поездки замглавы военного ведомства проверила процесс реабилитации бойцов и пообщалась с военнослужащими, проходящими восстановление в санатории МО РФ "Волга".

В санатории в инициативном порядке внедрен подход прохождения реабилитации совместно с членами семьи.