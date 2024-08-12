ВСК первым включает фитнес в продукты ДМС

Во втором квартале 2024 года обеспеченность российских компаний кадрами, по данным ЦБ РФ, снизилась до исторического минимума, составив минус 30,8 пункта. Вопрос привлечения и удержания кадров становится для российских компаний вопросом выживания. В этой связи Страховой Дом ВСК совместно с Фитмост запускает на рынке новый продукт в рамках ДМС, играющий ключевую роль при формировании программ лояльности молодых кадров.
Согласно данным исследования, проведенного среди 1000 сотрудников поколения Z (родившихся после 1997 года) относительно пользы фитнеса для работы, 53% респондентов считают, что занятия спортом и сервисы красоты положительно влияют не только на состояние здоровья, но и на качество работы. 23% обратили внимание на повышение продуктивности, благодаря регулярным занятиям спорту. У 10% появилась рабочая мотивация.
Опрошенные же HR специалисты утверждают, что 22% работодателей готовы включать расходы на фитнес и сервисы красоты в соцпакеты работников, 3% могут полностью покрывать расходы на их фитнес. При этом в действительности всего 9% компаний предоставляют своим сотрудникам частичную компенсацию затрат на занятия спортом и сервисы красоты, 7% организуют корпоративные спортивные мероприятия, 5% компенсируют сотрудникам затраты на определенные спортивные секции.
При этом сегодня в России около 40% зумеров регулярно занимаются спортом, а еще 50% хотят начать.
Привлечь и удержать зумеров, которые к 2030 году будут составлять почти 50% работников, в том числе с помощью инструментов нематериальной мотивации — главная задача российских работодателей в среднесрочной перспективе. За последние несколько лет работы на рынке корпоративных бенефитов отмечается рост интереса к комплексным wellbeing-программам.
В этой связи специалисты Страхового Дома ВСК совместно с Фитмост разработали новый продукт, позволяющий сотрудникам застрахованных компаний в рамках программ корпоративного ДМС заниматься йогой, конными прогулками, сквошем, сайклингом, боксом, яхтингом, вейксерфингом, плавать в бассейне, ходить на массаж, TRX и пилатес, посещать косметолога и остеопата и еще сотни направлений.
Данная опция доступна клиентам компании по программам ДМС, если она включена в действующий договор.
"77% представителей поколения Z тратят на фитнес больше, чем их родители. Можно с уверенностью говорить о том, что ЗОЖ это стиль жизни молодежи, будущих работников практически всех отраслей российской экономики. Поэтому Well-being сервисы — программы нематериальной мотивации персонала, в том числе направленные на поддержание хорошего физического и эмоционального состояния работников — ключ к успешной HR-стратегии любой компании. И судя по растущему спросу, который мы фиксируем со стороны российского бизнеса на такие нематериальные мотивационные программы, корпоративный фитнес, йога и бьюти процедуры со временем станут неотъемлемой частью соцпакета любой российской компании", — говорит Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
"Wellbeing-программы в ситуации кадрового голода — один из важных инструментов в борьбе за таланты: 96% соискателей при выборе работы обращают внимание на то, как работодатель заботится о ментальном и физическом здоровье сотрудников, при этом для 93% хорошее самочувствие не менее важно, чем зарплата. ВСК и Фитмост объединились для того, чтобы дать компаниям комплексный продукт для оздоровления сотрудников, с помощью которого компании могут эффективно укреплять HR-бренд и привлекать таланты. Ключевое преимущество продукта — свобода выбора и разнообразие. 64% зумеров любят открывать новые виды активности — а мы как раз даем все, что сейчас доступно на рынке фитнеса, отдыха и красоты", — говорит исполнительный директор и сооснователь Фитмост Денис Ростовский.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.