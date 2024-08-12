ВСК первым включает фитнес в продукты ДМС

Во втором квартале 2024 года обеспеченность российских компаний кадрами, по данным ЦБ РФ, снизилась до исторического минимума, составив минус 30,8 пункта. Вопрос привлечения и удержания кадров становится для российских компаний вопросом выживания. В этой связи Страховой Дом ВСК совместно с Фитмост запускает на рынке новый продукт в рамках ДМС, играющий ключевую роль при формировании программ лояльности молодых кадров.

Согласно данным исследования, проведенного среди 1000 сотрудников поколения Z (родившихся после 1997 года) относительно пользы фитнеса для работы, 53% респондентов считают, что занятия спортом и сервисы красоты положительно влияют не только на состояние здоровья, но и на качество работы. 23% обратили внимание на повышение продуктивности, благодаря регулярным занятиям спорту. У 10% появилась рабочая мотивация.

Опрошенные же HR специалисты утверждают, что 22% работодателей готовы включать расходы на фитнес и сервисы красоты в соцпакеты работников, 3% могут полностью покрывать расходы на их фитнес. При этом в действительности всего 9% компаний предоставляют своим сотрудникам частичную компенсацию затрат на занятия спортом и сервисы красоты, 7% организуют корпоративные спортивные мероприятия, 5% компенсируют сотрудникам затраты на определенные спортивные секции.

При этом сегодня в России около 40% зумеров регулярно занимаются спортом, а еще 50% хотят начать.

Привлечь и удержать зумеров, которые к 2030 году будут составлять почти 50% работников, в том числе с помощью инструментов нематериальной мотивации — главная задача российских работодателей в среднесрочной перспективе. За последние несколько лет работы на рынке корпоративных бенефитов отмечается рост интереса к комплексным wellbeing-программам.

В этой связи специалисты Страхового Дома ВСК совместно с Фитмост разработали новый продукт, позволяющий сотрудникам застрахованных компаний в рамках программ корпоративного ДМС заниматься йогой, конными прогулками, сквошем, сайклингом, боксом, яхтингом, вейксерфингом, плавать в бассейне, ходить на массаж, TRX и пилатес, посещать косметолога и остеопата и еще сотни направлений.

Данная опция доступна клиентам компании по программам ДМС, если она включена в действующий договор.

"77% представителей поколения Z тратят на фитнес больше, чем их родители. Можно с уверенностью говорить о том, что ЗОЖ это стиль жизни молодежи, будущих работников практически всех отраслей российской экономики. Поэтому Well-being сервисы — программы нематериальной мотивации персонала, в том числе направленные на поддержание хорошего физического и эмоционального состояния работников — ключ к успешной HR-стратегии любой компании. И судя по растущему спросу, который мы фиксируем со стороны российского бизнеса на такие нематериальные мотивационные программы, корпоративный фитнес, йога и бьюти процедуры со временем станут неотъемлемой частью соцпакета любой российской компании", — говорит Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

"Wellbeing-программы в ситуации кадрового голода — один из важных инструментов в борьбе за таланты: 96% соискателей при выборе работы обращают внимание на то, как работодатель заботится о ментальном и физическом здоровье сотрудников, при этом для 93% хорошее самочувствие не менее важно, чем зарплата. ВСК и Фитмост объединились для того, чтобы дать компаниям комплексный продукт для оздоровления сотрудников, с помощью которого компании могут эффективно укреплять HR-бренд и привлекать таланты. Ключевое преимущество продукта — свобода выбора и разнообразие. 64% зумеров любят открывать новые виды активности — а мы как раз даем все, что сейчас доступно на рынке фитнеса, отдыха и красоты", — говорит исполнительный директор и сооснователь Фитмост Денис Ростовский.