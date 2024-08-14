В ближайшие часы Самарскую область накроют грозы и град

В Приволжском УГМС объявили в среду, 14 августа, желтый уровень опасности в Самарской области.
"В ближайшие 1-2 часа местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град", - рассказали синоптики.
В Приволжском УГМС объявили в среду, 14 августа, желтый уровень опасности в Самарской области.
"В ближайшие 1-2 часа местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град", - рассказали синоптики.
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?