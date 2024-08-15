"Т Плюс" провела урок безопасного тепла в областной детской библиотеке

Специалисты "Т Плюс" провели урок безопасности тепла для посетителей областной детской библиотеки в Самаре. 20 мальчишек и девчонок младшего школьного возраста в игровой форме усвоили важную информацию по безопасному поведению вблизи объектов теплоэнергетики: не наступать на люки и не бегать по теплотрассе, обходить парящие лужи на улицах и не подходить близко к местам земляных работ.
Запомнить простые, но очень важные для безопасности здоровья и жизни правила маленьким участникам помог сказочный энергетик Теплослав. Ребята собирали пазлы с картинками, играли в игры "Обойди люк" и "Испорченный телефон", повторяли правила вместе с аниматорами и пообещали рассказать об усвоенной информации всем друзьям и знакомым во дворе и школе.
"Заканчиваются летние каникулы, дети возвращаются в город из лагерей отдыха и семейных поездок, знакомые правила безопасного поведения забываются, и наша задача — напомнить о них, — прокомментировала руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций в Самаре Ольга Воробьёва. — Мы надеемся, что эти знания будут усвоены и помогут детям вести себя более ответственно в условиях мегаполиса".
По завершении урока все участники получили полезные подарки от теплоэнергетиков — магнитные закладки для книг с советами по безопасности тепла, стильные браслеты с логотипом года семьи и, в преддверии нового учебного года, расписание уроков.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!