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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарские дачи стали местом притяжения гостей из других регионов

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За год количество приезжающих издалека в дачные поселки Самарской области увеличилось в 1,5 раза. С начала теплого сезона посетителями садовых участков стали абоненты из более чем 60 регионов страны. Такие данные получили специалисты МегаФона, проанализировав обезличенную информацию с базовых станций вблизи садовых товариществ.

С мая наблюдается заметное увеличение числа гостей, приезжающих на дачи навестить близких или ради отдыха. В июле этот показатель вырос еще значительнее — на 70% по сравнению с июнем. Чаще гости прибывают из двух столиц (23,5% от общего количества), далее следуют абоненты оператора из Челябинской области (5%), Татарстана (4,4%) и Свердловской области (4,3%).

С увеличением поездок в садовые некоммерческие товарищества (СНТ) пропорционально растет потребление загородного дата-трафика. Объем используемого мобильного интернета в СНТ Самарской области вырос на 41% за год. Пиковые значения приходятся на выходные дни и понедельники.

"Гости области выезжают за город, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться красотой природы. Однако современный ритм жизни требует постоянного наличия доступа в интернет для решения бытовых и личных вопросов, общения или отдыха за просмотром любимого сериала. Сегодня видеоконтент составляет треть мобильных данных, используемых на приусадебных участках и этот показатель из года в год растет. Мы строим и запускаем дополнительные базовые станции, которые помогают справиться с возрастающей нагрузкой и обеспечивают сигналом новые локации", — рассказывает директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

Перед началом сезона оператор расширил инфраструктуру связи в дачном массиве в Красноярском районе около села Водино. Тысячи владельцев участков в садовых некоммерческих товариществах "Прогресс", "Исторический Вал", ДПК "Шоколадчик" и других получили возможность загружать контент на скорости до 100 Мбит/с. Новые телеком-объекты этим летом также появились рядом с поселками Верхнее и Нижнее Санчелеево, в СНТ "Водолей", "Санчелеево", "Озерное" и других. Кроме того, инженеры провели работы в районе поселка Звездный, Старосемейкинских дач и вблизи села Подстепки.

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