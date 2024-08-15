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АПК и пищепром Экономика и бизнес

РСХБ: за 2024 год российские пчеловоды соберут 64 тыс. тонн мёда

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня "правильные" пчелы делают не только "правильный" мед, но и являются ключевым звеном для экосистемы. Взаимодействие пчеловодов с овощеводами на рынке контрактного опыления может принести первым дополнительно до 20% прибыли в год. А рост продаж онлайн и развитие туризма на пасеки могут стать драйверами развития отрасли. В рамках "Медового Спаса" эксперты РСХБ рассказали о рынке пчеловодства в России и перспективах его развития.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Кто лидер в "медовом" бизнесе?

Ключевую роль в производстве меда в России исторически играют личные подсобные хозяйства (ЛПХ) — на их долю приходится более 94% пчелосемей. Объем производства товарного мёда по итогам 2023 всего составил 64,5 тыс. тонн, из которых 660 тонн (90,7% от 2022 года) произвели сельскохозяйственные организации, 3,5 тыс. тонн (+4,5% к уровню 2022 года) — крестьянские фермерские хозяйства, а 60,4 тыс. тонн (95,9% от уровня 2022 года) пришлось на ЛПХ. Для личных подсобных хозяйств пчеловодство — в первую очередь прибыльный бизнес, который при грамотном подходе окупается уже в первый или второй сезон, а его рентабельность достигает 30%.

Где живут правильные пчелы?

Более 32% меда собрали пчеловоды Приволжского федерального округа, 26% приходится на Центральный федеральный округ, на третьем месте по объему сбора мёда — Южный федеральный округ (14%), 13% собрали сибирские пчеловоды. Самое большое количество пчелосемей сконцентрировано в традиционно аграрных регионах. Причем вкусовые качества продукта зависят от климатических и экологических условий территории, на которой он собран. Мёд каждого региона обладает уникальным набором вкусовых и целебных качеств.

Рейтинг медосборных регионов по итогам 2023 года:

  • Республика Башкортостан (5,9 тыс. тонн, 9% от объема медосбора по стране и 29% по ПФО);
  • Алтайский край (4,8 тыс. тонн, 8% от объема медосбора по стране и 57% по СФО);
  • Воронежская область (3,9 тыс. тонн, 6% от объема медосбора по стране и 24% по ЦФО);
  • Республика Татарстан (3,7 тыс. тонн, 6% от объема медосбора по стране и 18% по СФО);
  • Краснодарский край (3,3 тыс. тонн, 5% от объема медосбора по стране и 38% по ЮФО);
  • Белгородская область (2,9 тыс. тонн, 5% от объема медосбора по стране и 19% по ЦФО);
  • Ростовская область (2,9 тыс. тонн, 4% от объема медосбора по стране и 33% по ЮФО).

Согласно прогнозу экспертов РСХБ, объем производства товарного мёда по итогам 2024 года сохранит показатели предыдущего периода и составит 64 тыс. тонн. Причем по оценкам аналитиков, будет расти объем экспорта российского меда — по итогам года он превысит 5 тыс. тонн, крупнейшим покупателем остается Китай (23% закупок пришлось на него в 2023 году).

"Важность пчёл сложно переоценить для получения высоких урожаев. Растущий спрос на натуральные продукты, технологические инновации, развитие онлайн-торговли — вот лишь некоторые факторы, которые будут формировать ландшафт этой динамичной отрасли в ближайшие годы. К сожалению, из-за высокой популярности продукта подделка мёда остается актуальной. Обеспечение прозрачности и отслеживаемости происхождения продукта, изменения законодательства, поправки в закон "О пчеловодстве в РФ", внедрение устойчивых практик пчеловодства — вот ключевые факторы успеха на рынке меда в России в будущем. Рост продаж онлайн, развитие агротуризма на пасеки и тесное сотрудничество всех участников рынка — от пчеловодов до государства — будут способствовать процветанию отрасли, а также помогут поддержать популяции этих незаменимых насекомых", — отмечает руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова.

Пчелы — невидимые герои сельского хозяйства

В последние несколько лет в России активно развивается бизнес по контрактному опылению посевов — хозяйства заключают контракты с пчеловодами на опыление своих культур. Это особенно эффективно при выращивании овощей: огурцов, томатов, перцев, баклажанов, а также плодово-ягодных культур. По оценкам экспертов РСХБ, рынок контрактного опыления имеет значительный потенциал для развития, и может приносить пчеловодам дополнительно до 20% прибыли в год от дохода с медосбора.

Сколько меда едят россияне?

Российские потребители продолжают отказываться от рафинированного сахара в пользу натуральных альтернатив. Мёд является одним из главных драйверов этого тренда. Сейчас россияне потребляют около 0,5 кг этого продукта в год. По оценкам экспертов РСХБ, потребление мёда будет поступательно расти на 3-5% в год.

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