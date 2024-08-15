В Самаре водонагреватель едва не стал причиной крупного пожара

В ГУ МЧС по Самарской области рассказали о пожаре, который житель квартиры успел потушить до прибытия специалистов.

"И воду нагреет, и сам сгорит. В Самаре неисправный водонагреватель чуть не спалил квартиру. Хозяин самостоятельно ликвидировал возгорание до прибытия пожарных МЧС России", - рассказали спасатели.

Кроме того, в МЧС напомнили правила пользования бытовым прибором: следить за состоянием бойлера и температурой горячей воды в нем; доверять установку и ремонт специалистам; не запускать оборудование при отсутствии в трубах холодной воды, иначе система перегреется и выйдет из строя; очищать резервуар от загрязнений и накипи.