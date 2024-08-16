Страховой Дом ВСК застраховал морские суда ООО "Черноморские круизы"

Краснодарский филиал Страхового Дома ВСК застраховал круизные суда Общества с ограниченной ответственностью "Черноморские круизы".
Страховая защита действует в течение года. Согласно договору, полисами страхования обеспечены круизные суда компании. В программу входит защита в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате эксплуатации судов. Страховая сумма по договору — более 2,5 млрд рублей.
Право застраховать круизные суда ООО "Черноморские круизы" ВСК получила в результате тендера, в котором также принимали участие другие ведущие игроки страхового рынка.
Страховой Дом ВСК сотрудничает с ООО "Черноморские круизы" с 2019 года по нескольким видам страхования.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.