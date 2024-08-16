Страховой Дом ВСК застраховал морские суда ООО "Черноморские круизы"

Краснодарский филиал Страхового Дома ВСК застраховал круизные суда Общества с ограниченной ответственностью "Черноморские круизы".

Страховая защита действует в течение года. Согласно договору, полисами страхования обеспечены круизные суда компании. В программу входит защита в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате эксплуатации судов. Страховая сумма по договору — более 2,5 млрд рублей.

Право застраховать круизные суда ООО "Черноморские круизы" ВСК получила в результате тендера, в котором также принимали участие другие ведущие игроки страхового рынка.

Страховой Дом ВСК сотрудничает с ООО "Черноморские круизы" с 2019 года по нескольким видам страхования.