В Самару прибыли беженцы из Курской области

На Самарском железнодорожном вокзале встретили 57 беженцев из Курской области. Среди прибывших — пожилые люди, маломобильные граждане, есть дети.
Гостей из Курска представителям регионального минсоцдема помогали встретить сотрудники МЧС и волонтеры "Единой России".
"Мы рады гостям. К нам приезжали из Белгорода, Донецка, Снежного, Луганска, из новых регионов. Всех встречаем, помогаем донести вещи, подсказываем, когда обращаются с просьбами. Люди впервые в Самарской области, многие пережили очень непростые события, приезжают после тяжелых, травмирующих ситуаций и наша обязанность — встретить как друзей или родственников, сделать пребывание максимально комфортным, познакомить с нашим регионом", — рассказал волонтер "Единой России", активист "Молодой Гвардии" Владимир Рузанов.
Сотрудники МЧС России сопроводили прибывших в пункты временного размещения, в том числе и тех из них, кто из Самары отправится в соседние регионы, к родственникам и близким.
Напомним, что в Курской области действует режим контртеррористической операции и чрезвычайно федерального масштаба. В настоящее время власти региона эвакуируют жителей приграничных районов.
Помочь курянам и обеспечить всем необходимым ПВР в Курской области помогают региональные и местные отделения "Единой России" в Самарском регионе. Требуются продукты длительного срока хранения, постельное белье, средства личной гигиены и др. Сбор необходимых вещей и продуктов проходит в Самаре по адресу: Самара, ул. Революционная, 107, с 9 до 20 часов (Штаб общественной поддержки "Единой России").
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!