В Самару прибыли беженцы из Курской области

На Самарском железнодорожном вокзале встретили 57 беженцев из Курской области. Среди прибывших — пожилые люди, маломобильные граждане, есть дети.

Гостей из Курска представителям регионального минсоцдема помогали встретить сотрудники МЧС и волонтеры "Единой России".

"Мы рады гостям. К нам приезжали из Белгорода, Донецка, Снежного, Луганска, из новых регионов. Всех встречаем, помогаем донести вещи, подсказываем, когда обращаются с просьбами. Люди впервые в Самарской области, многие пережили очень непростые события, приезжают после тяжелых, травмирующих ситуаций и наша обязанность — встретить как друзей или родственников, сделать пребывание максимально комфортным, познакомить с нашим регионом", — рассказал волонтер "Единой России", активист "Молодой Гвардии" Владимир Рузанов.

Сотрудники МЧС России сопроводили прибывших в пункты временного размещения, в том числе и тех из них, кто из Самары отправится в соседние регионы, к родственникам и близким.

Напомним, что в Курской области действует режим контртеррористической операции и чрезвычайно федерального масштаба. В настоящее время власти региона эвакуируют жителей приграничных районов.

Помочь курянам и обеспечить всем необходимым ПВР в Курской области помогают региональные и местные отделения "Единой России" в Самарском регионе. Требуются продукты длительного срока хранения, постельное белье, средства личной гигиены и др. Сбор необходимых вещей и продуктов проходит в Самаре по адресу: Самара, ул. Революционная, 107, с 9 до 20 часов (Штаб общественной поддержки "Единой России").