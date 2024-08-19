Как бизнесу уйти от дробления и адаптироваться к грядущей налоговой реформе

Изменения в налоговом законодательстве, принятые государством текущим летом и вступающие в силу с 2025 года, очень существенно затронут весь действующий бизнес. Что можно предпринять и как жить дальше в новых реалиях ужесточения и цифровизации налогового контроля? Бизнес-адвокат Самарской областной коллегии адвокатов и основатель ООО "Юридический центр "СТАН" Людмила Сенилова рассказывает об одном из серьезнейших изменений — о новом подходе к так называемому "дроблению бизнеса".

— Понятие "дробление бизнеса" вносится в Налоговый кодекс впервые. Что это означает?

— Суть дробления заключается в создании множества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках одного бизнеса (в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами), чтобы иметь возможность пользоваться льготными режимами налогообложения.

На самом деле это понятие появилось не вчера — еще в 2017 г. налоговая обратила внимание на существование подобных схем. До настоящего времени в случае наличия явных признаков ухода от налогов фискальный орган просто доначислял компаниям необходимые суммы налогов, пени и штрафов. С 2018 по 2023 год в судах было рассмотрено 643 дела, касающихся дробления бизнеса. И только одна пятая часть решений, то есть 20%, было вынесено в пользу налогоплательщиков. При этом такое же количество юридических лиц согласились с доводами налоговой на досудебной стадии.

С принятием новой налоговой реформы при выявлении схем дробления последствия для бизнеса станут гораздо жестче.

— Как налоговики будут определять, пользуется ли компания схемой дробления? Как выявляются эти признаки?

— Признаки дробления бизнеса налоговая инспекция также сформулировала в своих разъяснениях еще в 2017–2018 году. Дробление может быть выявлено в ходе камеральной и выездной проверки. Существует порядка двух десятков признаков — маркеров. Основные признаки применения схемы дробления: производственный процесс разделен между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями и ИП), находящимися на льготных режимах (УСН, патент), которые находятся под контролем одних и тех же лиц и аффилированы по отношению друг к другу. Участники схемы имеют идентичный вид экономической деятельности, отсутствует индивидуальная деловая цель деятельности, несут расходы друг за друга, сотрудники формально распределены между компаниями, наличие номинальных участников и директоров. Подтверждением является одна электронная почта у всех компаний, отправление отчетности с одного IP-адреса, одна бухгалтерия.

Налоговые органы отслеживают информацию, размещенную на сайтах, в соцсетях, и даже размещение объявлений о вакансиях; опрашивают сотрудников. Иногда в налоговую может поступить и прямой донос — от кого-то из конкурентов, от недовольных клиентов либо бывших или нынешних сотрудников.

— Каковы будут налоговые последствия, если будет выявлена схема дробления.

— В случае выявления признаков дробления налоговая инспекция выдвигает требования о доначислении налогов, пени и штрафов. Юридическое лицо слетает с "упрощенки". Если сумма неуплаченных налогов составляет больше 15 млн руб. — такое нарушение считается крупным, возбуждается уголовное дело. Если недоплата свыше 45 млн руб. — это уже квалифицируется как особо крупное нарушение.

Налоговая инспекция возлагает субсидиарную ответственность как на учредителей компании, так и на ее руководителей, и на ее сотрудников. В результате могут быть остановлены операции по счетам, наложен арест на имущество, налоговая может инициировать банкротство компании. Такие последствия могут свести на нет все преимущества компании перед конкурентами.

— В то же время стало известно, что объявлена амнистия по дроблению. Как она будет работать?

Да, государство предусмотрело возможность добровольного отказа компаний от дробления бизнеса. Чтобы обеспечить применение амнистии, с 12 июля 2024 г. приостанавливается вступление в силу решений по итогам налоговых проверок за 2022–2024 гг. в части нарушений, состоящих в дроблении бизнеса. Приостановка затрагивает те из них, которые не начали действовать на эту дату. Если решение уже успело вступить в силу до наступления этой даты, оно продолжает действовать. В период такой приостановки налоги, пени, штрафы, начисленные по эпизодам с дроблением, с налогоплательщиков не взыскиваются. Приостановка нужна, чтобы их не взыскали раньше времени, и у налогоплательщиков была возможность воспользоваться амнистией.

Для получения амнистии налогоплательщики могут:

— добровольно отказаться от дробления, определив свой налоговый режим исходя из консолидированных показателей по группе лиц, если выполняются определенные условия;

— начать процесс ликвидации своей организации. Если ранее по итогам налоговой проверки за 2022–2024 гг. у организации установили дробление, то при внесении в ЕГРЮЛ записи о том, что она находится в процессе ликвидации, к ней применяется амнистия;

— изменить структуру бизнеса и уйти от дробления. Если налоговый орган проведет выездную проверку за 2025–2026 гг. и не установит дробления, налогоплательщик подпадает под амнистию.

Амнистия не применяется, если налогоплательщик продолжает деятельность и выездной проверкой за 2025–2026 гг. установлено, что он использует дробление в этих периодах. В таком случае ранее "приостановленное" в части эпизодов с дроблением решение по итогам проверки за 2022–2024 гг. вступает в силу и соответственно, за налогоплательщиком остается обязанность уплатить связанные с дроблением суммы доначислений, пени, штрафы, указанные в решении по итогам проверки за 2022–2024 гг. Если он не уплатит эти суммы сам, инспекция их взыщет.

— Как проверить свою компанию на наличие рисков? И каким образом перестроить бизнес согласно новым реалиям?

— Предпринимателям нужно уже сейчас проанализировать финансовую деятельность своих компаний и правильно определить размер действительных налоговых обязательств. Важно оценить все нюансы, последствия и выстроить оптимальную структуру ведения бизнеса. Не стоит дожидаться проверки налогового органа относительно выявления признаков нарушения законодательства. Я готова помочь представителям бизнеса разобраться в сложных вопросах, оценить вероятные риски, произвести индивидуальный экспресс-анализ и смоделировать ряд возможных решений по налоговому планированию. Возможно, для некоторых компаний модернизация налоговой системы станет хорошим толчком для того, чтобы выйти на новый виток развития бизнеса.