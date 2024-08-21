В Самаре пройдет акция "Гордо реет флаг России"

В четверг, 22 августа, с 11:00 в Самарской областной детской библиотеке стартует акция "Гордо реет флаг России" (6+). Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента от 20 августа 1994 года. В библиотеке пройдет акция, посвященная этому дню. На всех мероприятиях читатели будут узнавать и изучать историю появления государственного символа и выполнять творческие задания.

В 11:00 для малышей-дошкольников пройдет патриотический час "Белый, синий, красный!", где пойдет речь об истории и значении цветов флага России.

В 12:00 для ребят постарше пройдет историко-познавательная игра "Под флагом Отечества" на знание символов российской государственности.

А в 17:00 детям и взрослым можно будет принять участие в творческом часе "Символ страны". Участники узнают больше интересных фактов об одном из главных государственных символов и создадут тематическую поделку.

В течение дня работает интерактивная книжная выставка "Флаг моей страны".