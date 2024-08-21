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Владимир Якушев: "Единая Россия" доставила более 900 тонн гуманитарной помощи в Курскую область В регионе завершается капитальный ремонт трассы "Самара — Новокуйбышевск" "Партийный десант" проверил, как реализован капремонт объектов Народной программы партии в Кинельском районе В Самару прибыли беженцы из Курской области Объединиться и помогать: Самарская губернская дума отправила гуманитарный груз в Курскую область

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Владимир Якушев: "Единая Россия" доставила более 900 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В помощи жителям участвуют уже 70 региональных отделений партии, в том числе, из новых регионов.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Волонтеры, активисты "Единой России" и МГЕР работают в 29 пунктах временного размещения, сообщил врио секретаря Генсовета партии.

"Мобильные бригады выезжают в пункты временного размещения в районах области. Мы помогли оборудовать более 40 ПВРов, обеспечив их техникой, продуктами, бытовой химией. Также молодогвардейцы выполняют адресные заявки", — отметил Владимир Якушев. По его словам, идет работа с эвакуированными жителями в штабе общественной поддержки "Единой России" по Курской области.

"Помощь оказывают наши юристы. Консультации получили более 8 тысяч человек. Также в штабе можно получить продуктовые наборы, их выдали свыше 5,5 тысячам жителей", — рассказал Владимир Якушев.
Первый заместитель председателя Думы, руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской Губернской Думе Марина Антимонова подчеркнула: "Общая беда объединила нас. Мы глубоко переживаем и сочувствуем тем людям, которые пострадали от фашистской агрессии, подверглись смертельному риску. Помогаем, чем можем. Мы находимся на связи с коллегами из Курской областной Думы, и перед отправкой гуманитарной помощи, связались и уточнили, что необходимо в первую очередь. Все будет передано в руки наших коллег, которые адресно распределят помощь".

Напомним, "Единая Россия" с 7 августа направляет в Курскую область гуманитарную помощь для пострадавших жителей. Это вода и продукты, санитарно-гигиенические принадлежности и медикаменты, бытовая техника и генераторы для пунктов временного размещения, а также средства РЭБ для карет скорой помощи.

Гумконвои на следующий же день после атаки украинских террористов в Курскую область отправили Орловская, Тульская и Воронежская области, Москва и Татарстан, в первые дни — Липецкая, Омская, Свердловская и Тамбовская области, Севастополь, ДНР и другие субъекты РФ.

Волонтеры "Единой России" и "Молодой Гвардии" оказывают помощь пострадавшим жителям. На территории Курской области создан волонтерский центр, в его работе задействованы более 70 активистов. Они работают на складе и в распределительном центре, разгружают, сортируют и доставляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения.

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Последние комментарии

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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