Владимир Якушев: "Единая Россия" доставила более 900 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

В помощи жителям участвуют уже 70 региональных отделений партии, в том числе, из новых регионов.

Волонтеры, активисты "Единой России" и МГЕР работают в 29 пунктах временного размещения, сообщил врио секретаря Генсовета партии.

"Мобильные бригады выезжают в пункты временного размещения в районах области. Мы помогли оборудовать более 40 ПВРов, обеспечив их техникой, продуктами, бытовой химией. Также молодогвардейцы выполняют адресные заявки", — отметил Владимир Якушев. По его словам, идет работа с эвакуированными жителями в штабе общественной поддержки "Единой России" по Курской области.

"Помощь оказывают наши юристы. Консультации получили более 8 тысяч человек. Также в штабе можно получить продуктовые наборы, их выдали свыше 5,5 тысячам жителей", — рассказал Владимир Якушев.

Первый заместитель председателя Думы, руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской Губернской Думе Марина Антимонова подчеркнула: "Общая беда объединила нас. Мы глубоко переживаем и сочувствуем тем людям, которые пострадали от фашистской агрессии, подверглись смертельному риску. Помогаем, чем можем. Мы находимся на связи с коллегами из Курской областной Думы, и перед отправкой гуманитарной помощи, связались и уточнили, что необходимо в первую очередь. Все будет передано в руки наших коллег, которые адресно распределят помощь".

Напомним, "Единая Россия" с 7 августа направляет в Курскую область гуманитарную помощь для пострадавших жителей. Это вода и продукты, санитарно-гигиенические принадлежности и медикаменты, бытовая техника и генераторы для пунктов временного размещения, а также средства РЭБ для карет скорой помощи.

Гумконвои на следующий же день после атаки украинских террористов в Курскую область отправили Орловская, Тульская и Воронежская области, Москва и Татарстан, в первые дни — Липецкая, Омская, Свердловская и Тамбовская области, Севастополь, ДНР и другие субъекты РФ.

Волонтеры "Единой России" и "Молодой Гвардии" оказывают помощь пострадавшим жителям. На территории Курской области создан волонтерский центр, в его работе задействованы более 70 активистов. Они работают на складе и в распределительном центре, разгружают, сортируют и доставляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения.