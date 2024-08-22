Жители Стройкерамики взбунтовались против строительства общежития для иностранцев

В самарских соцсетях завирусился пост о строительстве общежитий для мигрантов и иногородних граждан, работающих на заводе "Стройфарфор". Авторы поста выступают против и призывают власти повлиять на ситуацию.

"Уважаемые жители пгт. Стройкерамика, в данный момент решается судьба застройки нашего поселка и только от нас с вами зависит каким он будет на протяжение многих десятилетий", - говорится в анонимном посте, опубликованном в одной из местных групп поселка. - На месте расселенных домов, в самом сердце нашего поселка, начинается строительство общежитий для мигрантов и иногородних граждан, работающих на заводе "Стройфарфор". Представьте на одну минуту, как будет выглядеть центр нашего поселка, и кто там будет жить!".

Авторы поста подчеркивают: публичных слушаний не проводилось, все делается "втихаря".

"Нас просто выживают с малой родины, заселяя гражданами ближнего зарубежья! Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, нужно придать эту ситуацию огласке! Пока строительство не начато, мы можем на это повлиять, потом будет поздно! Участок по улице Солнечной за "Горилкой" уже находится в собственности у застройщика", - пишут взволнованные жители.

Публикация уже успела набрать десятки реакций и комментариев. В частности, инициативная группа поделилась, что составлено обращение на имя губернатора.