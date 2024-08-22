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Общество

Жители Стройкерамики взбунтовались против строительства общежития для иностранцев

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарских соцсетях завирусился пост о строительстве общежитий для мигрантов и иногородних граждан, работающих на заводе "Стройфарфор". Авторы поста выступают против и призывают власти повлиять на ситуацию.

"Уважаемые жители пгт. Стройкерамика, в данный момент решается судьба застройки нашего поселка и только от нас с вами зависит каким он будет на протяжение многих десятилетий", - говорится в анонимном посте, опубликованном в одной из местных групп поселка. - На месте расселенных домов, в самом сердце нашего поселка, начинается строительство общежитий для мигрантов и иногородних граждан, работающих на заводе "Стройфарфор". Представьте на одну минуту, как будет выглядеть центр нашего поселка, и кто там будет жить!".

Авторы поста подчеркивают: публичных слушаний не проводилось, все делается "втихаря".

"Нас просто выживают с малой родины, заселяя гражданами ближнего зарубежья! Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, нужно придать эту ситуацию огласке! Пока строительство не начато, мы можем на это повлиять, потом будет поздно! Участок по улице Солнечной за "Горилкой" уже находится в собственности у застройщика", - пишут взволнованные жители.

Публикация уже успела набрать десятки реакций и комментариев. В частности, инициативная группа поделилась, что составлено обращение на имя губернатора.

Гид потребителя

Последние комментарии

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

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