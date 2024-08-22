"Росгосстрах": отравление грибами может быть признано страховым случаем

В разгар грибного сезона "Росгосстрах" обращается к россиянам с призывом быть внимательнее и не торопиться подавать на стол собранное в лесу. Хотя отравления грибами страховщик специально не фиксирует, заявления от клиентов с полисами страхования от несчастных случаев, обращавшихся к медикам после "тихой охоты", периодически в компанию поступают.

Как пояснили в "Росгосстрахе", риск "Отравление" является стандартным для полисов страхования от несчастных случаев. Страховым покрытием охватываются случайные острые отравления, в том числе явившееся следствием воздействия токсинов ядовитых змей, насекомых, возбудителя ботулизма, токсикоинфекция независимо от вида и пути заражения.

"В таблицах выплат, наиболее часто применяемых при урегулировании страховых событий по полисам НС, есть статья, которая предусматривает выплату за отравление. В том числе она может применяться и при отравлении грибами, — уточнил начальник отдела выплат по личному страхованию Антон Маляров. — Размер выплаты зависит от таблицы, сроков лечения и может составлять от 2% до 15% страховой суммы по договору".