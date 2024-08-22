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Страхование Финансы

"Росгосстрах": отравление грибами может быть признано страховым случаем

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В разгар грибного сезона "Росгосстрах" обращается к россиянам с призывом быть внимательнее и не торопиться подавать на стол собранное в лесу. Хотя отравления грибами страховщик специально не фиксирует, заявления от клиентов с полисами страхования от несчастных случаев, обращавшихся к медикам после "тихой охоты", периодически в компанию поступают.

Как пояснили в "Росгосстрахе", риск "Отравление" является стандартным для полисов страхования от несчастных случаев. Страховым покрытием охватываются случайные острые отравления, в том числе явившееся следствием воздействия токсинов ядовитых змей, насекомых, возбудителя ботулизма, токсикоинфекция независимо от вида и пути заражения.

"В таблицах выплат, наиболее часто применяемых при урегулировании страховых событий по полисам НС, есть статья, которая предусматривает выплату за отравление. В том числе она может применяться и при отравлении грибами, — уточнил начальник отдела выплат по личному страхованию Антон Маляров. — Размер выплаты зависит от таблицы, сроков лечения и может составлять от 2% до 15% страховой суммы по договору".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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