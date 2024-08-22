"Росгосстрах": отравление грибами может быть признано страховым случаем

В разгар грибного сезона "Росгосстрах" обращается к россиянам с призывом быть внимательнее и не торопиться подавать на стол собранное в лесу. Хотя отравления грибами страховщик специально не фиксирует, заявления от клиентов с полисами страхования от несчастных случаев, обращавшихся к медикам после "тихой охоты", периодически в компанию поступают.
Как пояснили в "Росгосстрахе", риск "Отравление" является стандартным для полисов страхования от несчастных случаев. Страховым покрытием охватываются случайные острые отравления, в том числе явившееся следствием воздействия токсинов ядовитых змей, насекомых, возбудителя ботулизма, токсикоинфекция независимо от вида и пути заражения.
"В таблицах выплат, наиболее часто применяемых при урегулировании страховых событий по полисам НС, есть статья, которая предусматривает выплату за отравление. В том числе она может применяться и при отравлении грибами, — уточнил начальник отдела выплат по личному страхованию Антон Маляров. — Размер выплаты зависит от таблицы, сроков лечения и может составлять от 2% до 15% страховой суммы по договору".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.