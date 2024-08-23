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Общество

Самарская ФАС заинтересовалась рекламой с "лохами"

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское УФАС выявило нарушения в рекламе "Мега выпускной", сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Самарское управление ФАС приступило к проверке рекламы коммерческого мероприятия "Мега выпускной", в которой содержится ряд спорных формулировок. Особое внимание привлекла фраза, утверждающая, что те, кто не посетит мероприятие, являются "лохами".

По мнению специалистов, такие слова создают негативное отношение к людям, которые не желают участвовать в событии, что нарушает закон. Реклама не должна делить людей на "своих" и "чужих", создавая при этом негативный имидж для определенной группы лиц.

"Согласно закону "О рекламе", рекламодатель — это тот, кому выгодна реклама. В данном случае она размещена в интересах ООО "Пинта", что подтверждается упоминанием бара "NO NAME BAR" и его адресом. Также реклама связана с ООО "МаКар Самара", о чем свидетельствует QR-код, который ведет на страницу "Мега выпускной 2023" в соцсетях. Таким образом, в действиях "Пинта"и "МаКар Самара" содержатся признаки нарушения закона "О рекламе", - рассказали в ведомстве.

Гид потребителя

Последние комментарии

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

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