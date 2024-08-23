Самарская ФАС заинтересовалась рекламой с "лохами"

Самарское УФАС выявило нарушения в рекламе "Мега выпускной", сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Самарское управление ФАС приступило к проверке рекламы коммерческого мероприятия "Мега выпускной", в которой содержится ряд спорных формулировок. Особое внимание привлекла фраза, утверждающая, что те, кто не посетит мероприятие, являются "лохами".

По мнению специалистов, такие слова создают негативное отношение к людям, которые не желают участвовать в событии, что нарушает закон. Реклама не должна делить людей на "своих" и "чужих", создавая при этом негативный имидж для определенной группы лиц.

"Согласно закону "О рекламе", рекламодатель — это тот, кому выгодна реклама. В данном случае она размещена в интересах ООО "Пинта", что подтверждается упоминанием бара "NO NAME BAR" и его адресом. Также реклама связана с ООО "МаКар Самара", о чем свидетельствует QR-код, который ведет на страницу "Мега выпускной 2023" в соцсетях. Таким образом, в действиях "Пинта"и "МаКар Самара" содержатся признаки нарушения закона "О рекламе", - рассказали в ведомстве.