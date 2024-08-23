Самарская ФАС заинтересовалась рекламой с "лохами"

Самарское УФАС выявило нарушения в рекламе "Мега выпускной", сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Самарское управление ФАС приступило к проверке рекламы коммерческого мероприятия "Мега выпускной", в которой содержится ряд спорных формулировок. Особое внимание привлекла фраза, утверждающая, что те, кто не посетит мероприятие, являются "лохами".
По мнению специалистов, такие слова создают негативное отношение к людям, которые не желают участвовать в событии, что нарушает закон. Реклама не должна делить людей на "своих" и "чужих", создавая при этом негативный имидж для определенной группы лиц.
"Согласно закону "О рекламе", рекламодатель — это тот, кому выгодна реклама. В данном случае она размещена в интересах ООО "Пинта", что подтверждается упоминанием бара "NO NAME BAR" и его адресом. Также реклама связана с ООО "МаКар Самара", о чем свидетельствует QR-код, который ведет на страницу "Мега выпускной 2023" в соцсетях. Таким образом, в действиях "Пинта"и "МаКар Самара" содержатся признаки нарушения закона "О рекламе", - рассказали в ведомстве.
Последние комментарии
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.