Названы хедлайнеры Дня города в Самаре

Стала известна программа Дня города в Самаре. Отмечать праздник будут 8 сентября. Однако развлекательные мероприятия стартуют раньше.

Как сообщили в мэрии, одним из главных событий во время праздничных выходных станет фестиваль "На сопках Манчжурии", который стартует 7 сентября. В Самаре соберутся коллективы четырех федеральных округов — Приволжского, Северо-Западного, Уральского и Южного.

"Участниками станут духовые оркестры из восьми городов: Санкт-Петербурга, Севастополя, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Сызрани, Тольятти, Уфы. Концерты пройдут два дня. 7 сентября участники фестиваля выступят на восьми концертных площадках, среди которых Дома культуры "Нефтяник", "Победа", "Заря" и другие. 8 сентября в Струковском саду пройдет гала-концерт", — рассказала руководитель департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова.

Также 7 сентября пройдет литературно-музыкальный вечер в музее-усадьбе Алексея Толстого. Начало — 18:30. Гостей здесь будут ждать выступления заслуженной артистки России Екатерины Гусевой и солиста Мариинского театра Вячеслава Утехина.

Для всех, кто интересуется историей, в праздничные выходные проведут краеведческий квест-викторину "Знай историю Самары". Событие будет разделено на два территориальных блока: "Исторический город" (Самарский, Ленинский районы) и "Трудовая слава Безымянки" (Кировский, Промышленный районы). Подробности обещают озвучить на следующей неделе.

С 3 по 10 сентября пройдут городской фестиваль творчества "Моя Самара" и марафон "Семейные ценности".

"Это и спортивные соревнования, и кулинарный поединок. Участники проведут время интересно и разнообразно", — отметила руководитель Департамента образования Ирина Коковина.

На протяжении праздничных выходных будут организованы более 100 пешеходных краеведческих экскурсий. 8 сентября 10 экскурсионных автобусов проедут по кольцевым маршрутам: площадь Кирова — площадь Революции, Барбошина поляна — ТЦ "Гудок". Также в этот день музеи будут работать бесплатно.

Центральным событием Дня города станет праздничный концерт на площади Куйбышева 8 сентября. В программе — выступление семейных самарских коллективов, духовых оркестров, концерт Сергея Трофимова и группы Uma2rman. Начало — 18:00.

На прилегающих к площади Куйбышева улицах введут ограничения движения, а после завершения гала-концерта — усилят работу общественного транспорта.