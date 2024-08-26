Дарить надежду: НОВИКОМ принял участие в Дне донора

Сотрудники дочернего банка Ростеха приняли активное участие в акции "День донора" в рамках корпоративной программы добровольного донорства, проводимой в партнерстве с Союзом машиностроителей России и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Кровь сдали более 50 добровольцев от банка по всей стране.

НОВИКОМ — постоянный участник акции с 2013 года. В этот раз к мероприятию присоединились сотрудники из Москвы, Перми, Новосибирска, Челябинска и Екатеринбурга. В столице донации проходили на базе Городской клинической больницы № 52 и Центра крови ФМБА России, в регионах — в местных учреждениях службы крови.

Многие сотрудники банка Ростеха принимают участие в акции регулярно, руководствуясь желанием помочь тем, кто находится в трудной ситуации. Также они отмечают, что участие в Дне донора укрепляет коллектив и помогает следить за собственным здоровьем. Перед донацией все участники обязательно сдают анализ крови и общаются с терапевтом. К процедуре допускаются только абсолютно здоровые люди.

"Донорское движение — важная часть социально ориентированной политики банка. Мы горды, что среди наших сотрудников есть самоотверженные люди, которые стремятся помогать нуждающимся. Многие коллеги участвуют в акции уже не первый год, и НОВИКОМ всецело их поддерживает", — сказала директор департамента по работе с персоналом НОВИКОМа Елена Кузьмакова.