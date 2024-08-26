В Самарской области увеличат доплату молодым педагогам до 10 тыс. рублей

В Самаре состоялось пленарное заседание августовской конференции работников образования. В онлайн-формате в мероприятии приняли участие более 40 тысяч работников отрасли из всех муниципалитетов региона, представители родительской общественности, а также представители отрасли из города-побратима Снежное Донецкой Народной Республики. В рамках встречи обсудили результаты развития системы образования в области и основные векторы дальнейшей работы.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в своем видеообращении поблагодарил педагогический и управленческий состав системы образования за работу в прошедшем 2023-2024 учебном году и напомнил о его ключевых событиях. В частности, о работе в рамках Года педагога и наставника, объявленного президентом России Владимиром Путиным в 2023 году.

"Поддержка педагогов и повышение престижа профессии учителя остается нашей ключевой задачей и в текущем учебном году, — отметил министр. — Подчеркну, что сегодня в регионах проводится большая работа по поддержке и стимулированию педагогических работников. Прошу не снижать взятую планку — обращаюсь прежде всего к руководителям субъектов Российской Федерации". Сергей Кравцов отметил, что по решению Главы государства в марте этого года были удвоены надбавки классным руководителям и кураторам групп в колледжах в населенных пунктах с численностью жителей менее 100 тысяч человек.

С 1 сентября ежемесячную надбавку в размере 5 тысяч рублей станут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах.

Также министр подчеркнул, что в стране продолжается работа по развитию единого образовательного и воспитательного пространства. "Этот год объявлен президентом нашей страны Годом семьи. И потому тематика многих воспитательных мероприятий связана с семейными ценностями. При этом мы продолжаем вовлекать родителей в обсуждение актуальных вопросов в сфере образования и воспитания", — сообщил Сергей Кравцов.

От имени врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева участников конференции поприветствовал врио вице-губернатора Самарской области Антон Емельяненко.

"Самарская область — развитый промышленный, технологический регион, и, конечно, система образования играет ключевую роль в развитии талантов", — отметил он. Благодаря в том числе реализации нацпроектов "Образование", "Демография" в регионе обновляется инфраструктура отрасли. Как результат — растет уровень предметной подготовки учащихся. "В целом по итогам этого года в Самарской области значение среднего балла ЕГЭ по всем предметам выше, чем в среднем по Российской Федерации", — сообщил врио вице-губернатора. По 9 предметам отмечается его рост по сравнению с прошлым годом, по биологии, физике, профильной математике прирост составляет 6 — 11 баллов.

По 8 учебным предметам наблюдается значительное увеличение количества высокобалльных результатов (от 81 до 100 баллов). Доля таких результатов по математике увеличилась почти в 4 раза, по физике — в 2 раза.

По 10 учебным предметам получены 100-балльные результаты. Всего в регионе 242 таких результата. 16 выпускников получили 100 баллов по двум предметам. Выпускница гимназии № 39 г. о. Тольятти набрала высшие баллы по трем предметам: литературе, русскому языку и истории.

В области развивается система профессионального образования, сформированы образовательные кластеры по авиакосмическому направлению, машиностроению, нефтехимии, в последующем кластерная система — связь школы, системы профессионального образования и предприятий — будет наращиваться.

В программе социально-экономического развития Самарской области будет зафиксирована вся работа Правительства на пятилетку с точки зрения развития как инфраструктуры, материально-технической базы, так и качественного улучшения системы образования региона.

В ближайшие несколько лет будут введены до 20 новых современных школ. Также, как отметил Антон Емельяненко, совместно с главами муниципальных образований были подготовлены заявки в Министерство просвещения РФ на проведение капитального ремонта образовательных учреждений. С 2025 года можно будет осуществлять такой ремонт не только в школах, но и в детских садах, и учреждениях профессионального образования — благодаря федеральным субсидиям.

Особое внимание — развитию кадрового потенциала отрасли. В 2024 году из регионального бюджета установлена доплата педагогам-психологам в размере 5 тысяч рублей. Врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым принято решение об увеличении с 1 сентября текущего года доплаты молодым педагогам в возрасте до 35 лет и стажем работы до трех лет с 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

"Мы пересмотрели подходы к критерию малокомплектной школы, это позволит осуществлять финансирование таких школ в сельской местности и сохранить их, а значит, будет способствовать сбережению населения села. Это очень важно в рамках комплексного развития сельских территорий", — сообщил Антон Емельяненко.

Также по результатам работы отрасли образования Вячеславом Федорищевым принято решение осуществить единовременную денежную выплату работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений ко Дню знаний.

С докладом также выступил врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян. Он напомнил о поддержке семей с детьми и важности единства семьи и образовательной организации в работе с подрастающим поколением, о трудовом и патриотическом воспитании, психолого-педагогической поддержке педагогов, формировании единой модели профориентации и введении в образовательный процесс новых предметов — "Нравственные основы семейной жизни", "Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд".

В ходе августовской конференции состоялось награждение отличившихся работников отрасли. Почетное звание "Заслуженный работник образования Самарской области" получила заведующий детским садом комбинированного вида № 383 г. о. Самара Елена Грешнова, почетное звание "Заслуженный учитель Самарской области" — учитель технологии МБОУ "Школа № 177 с кадетскими классами" г. о. Самара Лариса Мищенкова. Почетной грамотой Губернатора Самарской области отмечена учитель биологии ГБОУ СО СОШ "Образовательный центр" с. Кротовка м. р. Кинель-Черкасский Самарской области Елена Миткина, благодарностью Губернатора Самарской области — учитель технологии и ОБЖ ГБОУ СО СОШ "Образовательный центр" имени Героя Советского Союза В. В. Субботина пос. Серноводск м. р. Сергиевский Сергей Дудоров и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Борского государственного техникума Елена Ковалева.

Августовская конференция продолжит работу в округах, где также подведут итоги работы за прошедший учебный год и поставят задачи на новый.