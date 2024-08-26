В Самарской области увеличат доплату молодым педагогам до 10 тыс. рублей

В Самаре состоялось пленарное заседание августовской конференции работников образования. В онлайн-формате в мероприятии приняли участие более 40 тысяч работников отрасли из всех муниципалитетов региона, представители родительской общественности, а также представители отрасли из города-побратима Снежное Донецкой Народной Республики. В рамках встречи обсудили результаты развития системы образования в области и основные векторы дальнейшей работы.
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в своем видеообращении поблагодарил педагогический и управленческий состав системы образования за работу в прошедшем 2023-2024 учебном году и напомнил о его ключевых событиях. В частности, о работе в рамках Года педагога и наставника, объявленного президентом России Владимиром Путиным в 2023 году.
"Поддержка педагогов и повышение престижа профессии учителя остается нашей ключевой задачей и в текущем учебном году, — отметил министр. — Подчеркну, что сегодня в регионах проводится большая работа по поддержке и стимулированию педагогических работников. Прошу не снижать взятую планку — обращаюсь прежде всего к руководителям субъектов Российской Федерации". Сергей Кравцов отметил, что по решению Главы государства в марте этого года были удвоены надбавки классным руководителям и кураторам групп в колледжах в населенных пунктах с численностью жителей менее 100 тысяч человек.
С 1 сентября ежемесячную надбавку в размере 5 тысяч рублей станут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах.
Также министр подчеркнул, что в стране продолжается работа по развитию единого образовательного и воспитательного пространства. "Этот год объявлен президентом нашей страны Годом семьи. И потому тематика многих воспитательных мероприятий связана с семейными ценностями. При этом мы продолжаем вовлекать родителей в обсуждение актуальных вопросов в сфере образования и воспитания", — сообщил Сергей Кравцов.
От имени врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева участников конференции поприветствовал врио вице-губернатора Самарской области Антон Емельяненко.
"Самарская область — развитый промышленный, технологический регион, и, конечно, система образования играет ключевую роль в развитии талантов", — отметил он. Благодаря в том числе реализации нацпроектов "Образование", "Демография" в регионе обновляется инфраструктура отрасли. Как результат — растет уровень предметной подготовки учащихся. "В целом по итогам этого года в Самарской области значение среднего балла ЕГЭ по всем предметам выше, чем в среднем по Российской Федерации", — сообщил врио вице-губернатора. По 9 предметам отмечается его рост по сравнению с прошлым годом, по биологии, физике, профильной математике прирост составляет 6 — 11 баллов.
По 8 учебным предметам наблюдается значительное увеличение количества высокобалльных результатов (от 81 до 100 баллов). Доля таких результатов по математике увеличилась почти в 4 раза, по физике — в 2 раза.
По 10 учебным предметам получены 100-балльные результаты. Всего в регионе 242 таких результата. 16 выпускников получили 100 баллов по двум предметам. Выпускница гимназии № 39 г. о. Тольятти набрала высшие баллы по трем предметам: литературе, русскому языку и истории.
В области развивается система профессионального образования, сформированы образовательные кластеры по авиакосмическому направлению, машиностроению, нефтехимии, в последующем кластерная система — связь школы, системы профессионального образования и предприятий — будет наращиваться.
В программе социально-экономического развития Самарской области будет зафиксирована вся работа Правительства на пятилетку с точки зрения развития как инфраструктуры, материально-технической базы, так и качественного улучшения системы образования региона.
В ближайшие несколько лет будут введены до 20 новых современных школ. Также, как отметил Антон Емельяненко, совместно с главами муниципальных образований были подготовлены заявки в Министерство просвещения РФ на проведение капитального ремонта образовательных учреждений. С 2025 года можно будет осуществлять такой ремонт не только в школах, но и в детских садах, и учреждениях профессионального образования — благодаря федеральным субсидиям.
Особое внимание — развитию кадрового потенциала отрасли. В 2024 году из регионального бюджета установлена доплата педагогам-психологам в размере 5 тысяч рублей. Врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым принято решение об увеличении с 1 сентября текущего года доплаты молодым педагогам в возрасте до 35 лет и стажем работы до трех лет с 5 тысяч до 10 тысяч рублей.
"Мы пересмотрели подходы к критерию малокомплектной школы, это позволит осуществлять финансирование таких школ в сельской местности и сохранить их, а значит, будет способствовать сбережению населения села. Это очень важно в рамках комплексного развития сельских территорий", — сообщил Антон Емельяненко.
Также по результатам работы отрасли образования Вячеславом Федорищевым принято решение осуществить единовременную денежную выплату работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений ко Дню знаний.
С докладом также выступил врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян. Он напомнил о поддержке семей с детьми и важности единства семьи и образовательной организации в работе с подрастающим поколением, о трудовом и патриотическом воспитании, психолого-педагогической поддержке педагогов, формировании единой модели профориентации и введении в образовательный процесс новых предметов — "Нравственные основы семейной жизни", "Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд".
В ходе августовской конференции состоялось награждение отличившихся работников отрасли. Почетное звание "Заслуженный работник образования Самарской области" получила заведующий детским садом комбинированного вида № 383 г. о. Самара Елена Грешнова, почетное звание "Заслуженный учитель Самарской области" — учитель технологии МБОУ "Школа № 177 с кадетскими классами" г. о. Самара Лариса Мищенкова. Почетной грамотой Губернатора Самарской области отмечена учитель биологии ГБОУ СО СОШ "Образовательный центр" с. Кротовка м. р. Кинель-Черкасский Самарской области Елена Миткина, благодарностью Губернатора Самарской области — учитель технологии и ОБЖ ГБОУ СО СОШ "Образовательный центр" имени Героя Советского Союза В. В. Субботина пос. Серноводск м. р. Сергиевский Сергей Дудоров и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Борского государственного техникума Елена Ковалева.
Августовская конференция продолжит работу в округах, где также подведут итоги работы за прошедший учебный год и поставят задачи на новый.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.