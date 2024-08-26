Снятую в Тольятти короткометражку представили на кинофестивале "Короче"

Короткометражный фильм "Новичок", снятый начинающим тольяттинским режиссером Виталием Уймановым, принял участие в кинопоказе на XII фестивале короткометражного и дебютного кино "Короче" в Калининграде.

"Новичок" снимали в Тольятти, в технопарке "Современник" при поддержке Центра кинопроизводства Самарской области, в партнерстве с Vitv. По сюжету группа ребят одевает очки виртуальной реальности, чтобы сыграть в игру, но попадает в место, неотличимое от реального. Необходимое содействие съемочному процессу оказал региональный Центр кинопроизводства.

"Мы помогли организовать место для съемок в Тольятти, на площадке технопарка "Современник". Кроме того, привлекали военно-исторический клуб "Патриоты" — отметил исполнительный директор АНО "Центр кинопроизводства Самарской области" Марк Буров.

Тольяттинец Виталий Уйманов уже не в первый раз представляет свои работы на кинофестивалях. Во время обучения во ВГИКе он снял два короткометражных фильма, которые в дальнейшем стали участниками 31-го и 32-го "Кинотавра. Короткий метр".

"Фильм "Новичок", который мы представили на фестивале "Короче" в силу своего характера вклинивается в авторское кино и задает зрителю свою энергию", — подчеркнул Виталий Уйманов.

Самарская область все чаще становится точкой притяжения съемочных групп. В апреле этого года на федеральном канале вышел комедийный сериал "Цирк", который снимали в столице региона, в том числе на площадке городского цирка. В 2022 году в Тольятти проходили съемки нескольких эпизодов детективной комедии "Лада Голд".

"Наша команда во главе с врио губернатора Вячеславом Андреевичем Федорищевым ведет большую работу по созданию в регионе кинокластера. Наша главная цель — сделать Самарскую область одним из самых востребованных регионов для съемок художественных фильмов, сериалов, авторского кино, — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Для этого мы создаем необходимую инфраструктуру поддержки. Региональный Центр кинопроизводства станет тем самым "единым окном" для кинокомпаний, выбравших Самарскую область в качестве площадки для съемок. Центр призван решать самые разные организационные вопросы, поступающие от съемочных групп, а также презентовать регион режиссерам, продюсерам и привлекать сюда новые, интересные кинопроекты", — акцентировал он.

Центр кинопроизводства поможет съемочным группам с администрированием, в том числе привлечением специалистов, предоставление зданий, помещений, транспорта и оборудования, перекрытие дорог и др.

Также в Самарской области создается кинокомиссия, которая будет решать вопросы, связанные с предоставлением ребейтов — субсидий на компенсацию кинокомпаниям части расходов. Комиссия займется и развитием киноиндустрии в регионе.