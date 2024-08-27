"Тольяттиазот" номинировал своих сотрудников на "Народное признание"

"Тольяттиазот" присоединился к 17-й областной общественной акции "Народное признание". Проект нацелен на формирование системы нравственных ориентиров и поощрение активистов за плодотворную культурно-просветительскую, общественную и благотворительную деятельность.

Кандидатами от "Тольяттиазота" стали два сотрудника. В номинации "Герои нашего времени" коллектив предприятия выдвинул пожарного 2 класса службы аварийно-спасательных формирований Андрея Кудряшова. Он вовремя пришел на помощь и спас из запертой квартиры пожилого мужчину в предынсультном состоянии.

В номинации "Признание и уважение" участвует слесарь-ремонтник шестого разряда цеха № 63 Леонид Андреев. Он является основателем самой многочисленной династии "Тольяттиазота", принимает активное участие в общественной жизни и обучении молодых сотрудников компании.

Всем кандидатам предстоит пройти муниципальный этап общественной акции, победителей определят жители региона путем голосования.

"Тольяттиазот" неизменно является участником региональных акций и общественных проектов, выдвигая достойных, активных и мотивированных сотрудников. В этом году коллектив посчитал, что поступок и жизненная позиция наших коллег должны быть услышанными. Для нас они являются нравственным ориентиром, героями современности, которые вносят серьезный вклад в развитие и процветание нашего предприятия, родного города и региона", — рассказал директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.