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Общество

"Тольяттиазот" номинировал своих сотрудников на "Народное признание"

ТОЛЬЯТТИ. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" присоединился к 17-й областной общественной акции "Народное признание". Проект нацелен на формирование системы нравственных ориентиров и поощрение активистов за плодотворную культурно-просветительскую, общественную и благотворительную деятельность.

На фото: Леонид Андреев (слева), Андрей Кудряшов (справа) На фото: Леонид Андреев (слева), Андрей Кудряшов (справа)
Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Кандидатами от "Тольяттиазота" стали два сотрудника. В номинации "Герои нашего времени" коллектив предприятия выдвинул пожарного 2 класса службы аварийно-спасательных формирований Андрея Кудряшова. Он вовремя пришел на помощь и спас из запертой квартиры пожилого мужчину в предынсультном состоянии.

В номинации "Признание и уважение" участвует слесарь-ремонтник шестого разряда цеха № 63 Леонид Андреев. Он является основателем самой многочисленной династии "Тольяттиазота", принимает активное участие в общественной жизни и обучении молодых сотрудников компании.

Всем кандидатам предстоит пройти муниципальный этап общественной акции, победителей определят жители региона путем голосования.

"Тольяттиазот" неизменно является участником региональных акций и общественных проектов, выдвигая достойных, активных и мотивированных сотрудников. В этом году коллектив посчитал, что поступок и жизненная позиция наших коллег должны быть услышанными. Для нас они являются нравственным ориентиром, героями современности, которые вносят серьезный вклад в развитие и процветание нашего предприятия, родного города и региона", — рассказал директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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Последние комментарии

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