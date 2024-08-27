"Тольяттиазот" номинировал своих сотрудников на "Народное признание"

"Тольяттиазот" присоединился к 17-й областной общественной акции "Народное признание". Проект нацелен на формирование системы нравственных ориентиров и поощрение активистов за плодотворную культурно-просветительскую, общественную и благотворительную деятельность.
Кандидатами от "Тольяттиазота" стали два сотрудника. В номинации "Герои нашего времени" коллектив предприятия выдвинул пожарного 2 класса службы аварийно-спасательных формирований Андрея Кудряшова. Он вовремя пришел на помощь и спас из запертой квартиры пожилого мужчину в предынсультном состоянии.
В номинации "Признание и уважение" участвует слесарь-ремонтник шестого разряда цеха № 63 Леонид Андреев. Он является основателем самой многочисленной династии "Тольяттиазота", принимает активное участие в общественной жизни и обучении молодых сотрудников компании.
Всем кандидатам предстоит пройти муниципальный этап общественной акции, победителей определят жители региона путем голосования.
"Тольяттиазот" неизменно является участником региональных акций и общественных проектов, выдвигая достойных, активных и мотивированных сотрудников. В этом году коллектив посчитал, что поступок и жизненная позиция наших коллег должны быть услышанными. Для нас они являются нравственным ориентиром, героями современности, которые вносят серьезный вклад в развитие и процветание нашего предприятия, родного города и региона", — рассказал директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.