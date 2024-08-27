Глава региона Вячеслав Федорищев дал поручения по решению первоочередных проблемных вопросов в Кошкинском районе

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с и. о. главы Кошкинского района Антоном Широковым. Стороны обсудили первоочередные задачи территории района.

В качестве и. о. главы района Антона Широкова руководитель региона представил 1 августа текущего года на заседании областного правительства. Одной из основных задач было обозначено обеспечение эффективной работы муниципалитета во взаимодействии с жителями и профессиональной командой возглавляемого района.

Антон Широков доложил Вячеславу Федорищеву о вопросах, решению которых будет уделено внимание в первую очередь, а также о работе, которая ведется в районе в рамках национальных проектов и государственных региональных программ.

"Не раз мы с вами обсуждали насущные проблемы, с которыми обращаются жители и ко мне через общественную приемную через социальные сети. У вас уже сформировалось определенное видение по первоочередным шагам. По итогам вашего доклада хочу отметить, что в целом направление правильное", — обратился глава региона к Антону Широкову.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: необходимо делать больший акцент на качестве жизни и качестве воды. В частности, порядка 30 обращений из разных населенных пунктов района было по поводу отсутствия скважин, нерабочих водонапорных башен. Глава региона поручил отремонтировать две водонапорные башни — в селах Нижняя Быковка и Большая Константиновка. Средства на эти работы выделят району из регионального бюджета.

В с. Шпановка и пос. Новая Жизнь проведут капитальный ремонт водозаборных скважин.

"Работы отчасти запроектированы, отчасти нет, поэтому смотрите, что можно сделать в этот сезон, — обратился Вячеслав Федорищев к и. о. главы района. — Если работу правильным образом построить, можно успеть и в этом. Если не получается, то лучше сделать в следующем сезоне уже, качественно".

Еще одна актуальная для района тема — дороги, замена покрытия требуется на 11 км дорог. На эти цели из регионального бюджета дополнительно выделяется 50 млн рублей. Руководитель области также поставил задачу выполнить ремонт по возможности этой осенью. "Там, где уже есть проект, где подрядная организация готова выйти и вы успеете правильно организовать работу, выходим сейчас, осенью. Там, где необходимо допроектировать, чуть лучше подготовиться — сделаем в следующем. Но 11 км дорог нужно обновить, с тем чтобы у людей была возможность нормально на своих личных автомобилях, на общественном транспорте перемещаться", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Кроме того, на встрече обсудили подготовку к двухдневной сессии областного правительства на территории муниципального образования. "Мы сделаем выездное заседание правительства Самарской области в Кошкинском районе, каждый из министров там два дня поработает, вместе с профильными коллегами посмотрят на месте, будем к этому активно готовиться", — сообщил руководитель субъекта.

Также в качестве первостепенных задач Вячеслав Федорищев обозначил перед руководителем района подготовку к отопительному сезону, к 1 сентября. "Вопросы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры держите на личном контроле и регулярно по необходимости докладывайте", — добавил глава региона.